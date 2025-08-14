خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی دولت وارد ایلام شد

سخنگوی دولت وارد ایلام شد
کد خبر : 1673579
لینک کوتاه کپی شد.

به‌منظور بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های اربعین، دیدار با امام جمعه ایلام و بازدید از موکب‌ها، خانم مهاجرانی امروز با استقبال استاندار ایلام وارد این استان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، صبح امروز فاطمه مهاجرانی به‌منظور بازدید میدانی از زیرساخت‌های اربعین در استان ایلام وارد فرودگاه ایلام شد و مورد استقبال احمد کرمی استاندار ایلام قرار گرفت.

در این سفر یک‌روزه، برنامه‌هایی شامل دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار امام جمعه ایلام، بررسی روند خدمات  رسانی  موکب‌ها و پایانه‌های مرزی و بازدید از بخش‌های مختلف مسیر زائران اربعین در دستور کار قرار دارد.

استان ایلام به عنوان مهم‌ترین مسیر تردد زائران اربعین حسینی از طریق مرز بین‌المللی مهران، هر ساله میزبان میلیون‌ها زائر از سراسر کشور و کشورهای همسایه است و این سفر به‌منظور ارزیابی آخرین اقدامات و پایش   لازم برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور