سخنگوی دولت وارد ایلام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، صبح امروز فاطمه مهاجرانی به‌منظور بازدید میدانی از زیرساخت‌های اربعین در استان ایلام وارد فرودگاه ایلام شد و مورد استقبال احمد کرمی استاندار ایلام قرار گرفت.

در این سفر یک‌روزه، برنامه‌هایی شامل دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار امام جمعه ایلام، بررسی روند خدمات رسانی موکب‌ها و پایانه‌های مرزی و بازدید از بخش‌های مختلف مسیر زائران اربعین در دستور کار قرار دارد.

استان ایلام به عنوان مهم‌ترین مسیر تردد زائران اربعین حسینی از طریق مرز بین‌المللی مهران، هر ساله میزبان میلیون‌ها زائر از سراسر کشور و کشورهای همسایه است و این سفر به‌منظور ارزیابی آخرین اقدامات و پایش لازم برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران انجام می‌شود.

