به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد پورشمس افزود: با عنایت به برگزاری مراسم معنوی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی، مسیر رفت از اراک به فرمهین حد فاصل میدان فراهان تا امامزاده محمد عابد، از ساعت 7 صبح تا 16 عصر در روز پنجشنبه 23 مرداد، برای تمامی وسایل نقلیه شخصی مسدود است.

وی ادامه داد: مسیر برگشت از سمت امامزاده محمد عابد مشهد میقان تا کنارگذر برای تمامی وسایل نقلیه باز است و از کنارگذر تا میدان فراهان مسدود خواهد بود. انتظار می‌رود مردم مانند سال‌های گذشته همکاری لازم را با مأموران پلیس در برگزاری این همایش معنوی داشته باشند.

