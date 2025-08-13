اعتبارنامه رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد صادر شد

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت و در اجرای ماده ۱۰ ذیل موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، اعتبارنامه رئیس اتاق اصناف مشهد امروز سه شنبه ۲۱ مردادماه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان صادر شد.

شایان ذکر است که همزمان، اعتبارنامه سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد نیز صادر شده است.

بدین ترتیب محمد محمدی به عنوان رئیس، غلامحسین صیادی به عنوان نائب رئیس اول، محمد ملائی فر به عنوان نائب رئبس دوم، علی اصغر خوشخو به عنوان دبیر و محمدرضا سوهانگر به عنوان خزانه دار اتاق اصناف مشهد اعتبارنامه دریافت کردند.

