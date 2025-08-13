خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان گیلان:

مرکز وکلا در پرونده قتل ایلیا در کنار خانواده او خواهد ایستاد

مرکز وکلا در پرونده قتل ایلیا در کنار خانواده او خواهد ایستاد
مرکز وکلا در تمام حوزه های قضایی استان اتاق معاضدت دارد و هر روز خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه می دهد.

به گزارش ایلنا از رشت، شهریار ولیزاده در مراسم تجلیل از خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و‌خاطره شهدای خبرنگار گفت: خبرنگاران وجدان بیدار جامعه هستند.

وی افزود: وجود خبرنگاران برای مرکز وکلا بسیار ارزشمند است چرا که رسانه ها با پشتوانه بزرگی که دارند در حوزه های مختلف در جامعه اثرگذار هستند.

ولیزاده بیان داشت: مرکز وکلا در تمام حوزه های قضایی استان اتاق معاضدت دارد و هر روز خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه می دهد.

وی بیان داشت: برخی شعبات دادگاه روزی ده پرونده تسخیری برای مرکز ارسال میکند که از توان مرکز خارج است.

مرکز وکلا در پرونده قتل ایلیا در کنار خانواده او خواهد ایستاد

ولیزاده بیان داشت: هر  مسجد یک وکیل در دستور کار  مرکز وکلا قرار دارد که به مردم ارائه خدمات حقوقی خواهند داد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه بیشترین آسیب به شهرستان آستانه اشرفیه وارد آمد که منجر به حضور رئیس مرکز وکلای کشور در آن مکان شد

ولیزاده بیان داشت: مرکز وکلای قوه قضائیه استان در روزهای آینده با خانواده مرحوم ایلیا دیدار خواهد کرد و بصورت رایگان از خانواده آن کودک عزیز حمایت های حقوقی و قضایی خواهد داشت.

در پایان این برنامه هر یک از اعضای هیات مدیره این مرکز به بیان دیدگاه های خود پرداخته و از خبرنگاران حاضر تجلیل شد.

