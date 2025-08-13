مرکز وکلا در پرونده قتل ایلیا در کنار خانواده او خواهد ایستاد

به گزارش ایلنا از رشت، شهریار ولیزاده در مراسم تجلیل از خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و‌خاطره شهدای خبرنگار گفت: خبرنگاران وجدان بیدار جامعه هستند.

وی افزود: وجود خبرنگاران برای مرکز وکلا بسیار ارزشمند است چرا که رسانه ها با پشتوانه بزرگی که دارند در حوزه های مختلف در جامعه اثرگذار هستند.

ولیزاده بیان داشت: مرکز وکلا در تمام حوزه های قضایی استان اتاق معاضدت دارد و هر روز خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه می دهد.

وی بیان داشت: برخی شعبات دادگاه روزی ده پرونده تسخیری برای مرکز ارسال میکند که از توان مرکز خارج است.

ولیزاده بیان داشت: هر مسجد یک وکیل در دستور کار مرکز وکلا قرار دارد که به مردم ارائه خدمات حقوقی خواهند داد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه بیشترین آسیب به شهرستان آستانه اشرفیه وارد آمد که منجر به حضور رئیس مرکز وکلای کشور در آن مکان شد

ولیزاده بیان داشت: مرکز وکلای قوه قضائیه استان در روزهای آینده با خانواده مرحوم ایلیا دیدار خواهد کرد و بصورت رایگان از خانواده آن کودک عزیز حمایت های حقوقی و قضایی خواهد داشت.

در پایان این برنامه هر یک از اعضای هیات مدیره این مرکز به بیان دیدگاه های خود پرداخته و از خبرنگاران حاضر تجلیل شد.

