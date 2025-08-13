رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان گیلان:
مرکز وکلا در پرونده قتل ایلیا در کنار خانواده او خواهد ایستاد
مرکز وکلا در تمام حوزه های قضایی استان اتاق معاضدت دارد و هر روز خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه می دهد.
به گزارش ایلنا از رشت، شهریار ولیزاده در مراسم تجلیل از خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد وخاطره شهدای خبرنگار گفت: خبرنگاران وجدان بیدار جامعه هستند.
وی افزود: وجود خبرنگاران برای مرکز وکلا بسیار ارزشمند است چرا که رسانه ها با پشتوانه بزرگی که دارند در حوزه های مختلف در جامعه اثرگذار هستند.
وی بیان داشت: برخی شعبات دادگاه روزی ده پرونده تسخیری برای مرکز ارسال میکند که از توان مرکز خارج است.
ولیزاده بیان داشت: هر مسجد یک وکیل در دستور کار مرکز وکلا قرار دارد که به مردم ارائه خدمات حقوقی خواهند داد.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه بیشترین آسیب به شهرستان آستانه اشرفیه وارد آمد که منجر به حضور رئیس مرکز وکلای کشور در آن مکان شد
ولیزاده بیان داشت: مرکز وکلای قوه قضائیه استان در روزهای آینده با خانواده مرحوم ایلیا دیدار خواهد کرد و بصورت رایگان از خانواده آن کودک عزیز حمایت های حقوقی و قضایی خواهد داشت.
در پایان این برنامه هر یک از اعضای هیات مدیره این مرکز به بیان دیدگاه های خود پرداخته و از خبرنگاران حاضر تجلیل شد.