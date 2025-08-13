توقیف ۲ کامیون حامل ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در لامرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان با اعلام این خبر ، اظهار کرد: ماموران انتظامی لامرد در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی و برخورد جدی با قاچاقچیان، حین کنترل محورهای مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون یخچال‌دار مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی از این خودروها در مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه ارزش سوخت‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

