خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نزاع منجر به قتل در اشکذر یزد؛ مظنونان دستگیر شدند

نزاع منجر به قتل در اشکذر یزد؛ مظنونان دستگیر شدند
کد خبر : 1673482
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب اشکذر یزد گفت: با تلاش شبانه روزی مجموعه قضایی و انتظامی شهرستان، سرانجام مظنونان اصلی نزاع منجر به قتل در شهرستان‌های اطراف شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری یزد، " محمد جواد زارع بیدکی " افزود: برابر گزارش اولیه به مرجع انتظامی در ۱۴ مرداد، یک تبعه افغانستان خبر از زخمی شدن دوست خود در یک نزاع دسته جمعی داد که مراتب با دستور قضایی مورد رصد پلیس تخصصی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌ میدانی مشخص شد در پی درگیری لفظی چند نفر اتباع افغانستان، یک نفر از آنان از ناحیه قفسه سینه با چاقو مورد اصابت قرار گرفته و بعد از رسیدن به مرکز درمانی فوت کرده است.

این مسئول قضایی گفت: با تلاش شبانه روزی مجموعه قضایی و انتظامی، سرانجام مظنونان اصلی نزاع منجر به قتل دستگیر شدند.

مرکز شهرستان اشکذر در ۲۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور