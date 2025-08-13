نزاع منجر به قتل در اشکذر یزد؛ مظنونان دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری یزد، " محمد جواد زارع بیدکی " افزود: برابر گزارش اولیه به مرجع انتظامی در ۱۴ مرداد، یک تبعه افغانستان خبر از زخمی شدن دوست خود در یک نزاع دسته جمعی داد که مراتب با دستور قضایی مورد رصد پلیس تخصصی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌ میدانی مشخص شد در پی درگیری لفظی چند نفر اتباع افغانستان، یک نفر از آنان از ناحیه قفسه سینه با چاقو مورد اصابت قرار گرفته و بعد از رسیدن به مرکز درمانی فوت کرده است.

این مسئول قضایی گفت: با تلاش شبانه روزی مجموعه قضایی و انتظامی، سرانجام مظنونان اصلی نزاع منجر به قتل دستگیر شدند.

مرکز شهرستان اشکذر در ۲۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.

