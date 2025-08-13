خبرگزاری کار ایران
۴۰ کیلو تریاک در نایین کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: یک دستگاه تریلی در شهرستان نائین توقیف و محموله ۴۰ کیلویی تریاک کشف شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احمد نیکبخت اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مشخص شد محموله‌ای از مواد افیونی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان نائین در حال جابه جایی است.

وی در ادامه گفت: مأموران این پلیس به همراه تیم عملیاتی مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نائین به محور مورد نظر اعزام و در نهایت تریلی حامل مواد مخدر شناسایی و در یک عملیات منسجم پلیسی، این خودرو متوقف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: در بازرسی دقیق و تخصصی از این تریلی، محموله ۴۰ کیلویی تریاک کشف و یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شد.

