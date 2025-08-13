به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در تشریح این خبر، گفت: به منظور ارتقاء ایمنی و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی از روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه تا روز شنبه ۲۵ مرداد ماه در محورهای مواصلاتی استان مازندران به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: به همین منظور، تردد انواع موتورسیکلت به غیر از موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز ترافیک، از ساعت ۶صبح روز چهارشنبه 22 مرداد ماه الی ساعت ۶صبح روز شنبه ۲۵ مرداد ماه در تمامی محورهای کرج-چالوس، هراز و فیروزکوه ممنوع است.

محدودیت‌های محور چالوس

رئیس پلیس راه استان مازندران در ادامه به پیش‌بینی محدودیت تردد در محور چالوس در صورت پرحجم بودن ترافیک اشاره کرد و گفت: روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه (در صورت پرحجم بودن ترافیک) این محور از ساعت ۱۳ (بعدازظهر) از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به صورت کامل مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۵ (عصر) از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) یک‌طرفه اعمال و ساعت ۲۴ محدودیت یک‌طرفه اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوطرفه می‌شود.

روز جمعه ۲۴ مرداد ماه (اعمال محدودیت قطعی برای انواع وسایل نقلیه) در این محور از ساعت ۱۳ (ظهر) از آزادراه تهران-شمال اعمال محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس انجام خواهد شد.

از ساعت ۱۴ (ظهر) از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد کامل صورت خواهد گرفت.

از ساعت ۱۶ از مرزن‌آباد به سمت تهران (مسیر شمال به جنوب) یک‌طرفه شده و ساعت ۲۴ شب طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوطرفه می‌شود.

روز شنبه ۲۵ مرداد ماه (در صورت پرحجم بودن ترافیک) در این محور از ساعت ۱۳ (ظهر) از ابتدای آزادراه تهران-شمال اعمال محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس انجام خواهد شد.

از ساعت ۱۴ (ظهر) از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) ممنوعیت تردد اعمال خواهد شد.

از ساعت ۱۶ از مرزن‌آباد به سمت تهران (مسیر شمال به جنوب) یک‌طرفه شده و ساعت ۲۴ شب طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوطرفه می‌شود.

سرهنگ عبادی با اشاره به این که در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، طرح زودتر از زمان اعلامی به اتمام خواهد رسید، اظهار داشت: طی این مدت تردد از مسیر قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند، از ساعت ۱۱ (صبح) از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

محدودیت‌های محور هراز

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی و ممنوع بودن تردد کلیه تریلرها از محور هراز، گفت: تردد انواع کامیون و کامیونت به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ (صبح) تا ساعت ۲۴ (نیمه‌شب) روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه همچنین از ساعت ۸ (صبح) تا ساعت ۲۴ (نیمه‌شب) روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مرداد ماه از این محور ممنوع است.

وی ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاح‌دید ماموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه تا روز جمعه ۲۴ مرداد ماه به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

سرهنگ عبادی در خاتمه از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران را دارند، خواست: ضمن مدیریت سفر خود، با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.

