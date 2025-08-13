خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممنوعیت تردد کامیون‌ها در اربعین حسینی (ع) در آزادراه فرودگاه اصفهان

ممنوعیت تردد کامیون‌ها در اربعین حسینی (ع) در آزادراه فرودگاه اصفهان
کد خبر : 1673327
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از ممنوعیت تردد کامیون‌ها در روز اربعین حسینی (ع) در آزادراه فرودگاه و مسیرهای منتهی به امامزاده شاه کرم خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علوی مولوی اظهار کرد: با توجه به برگزاری همه ساله همایش جاماندگان اربعین حسینی در امامزاده شاه کرم آزادراه فرودگاه اصفهان که به صورت پیاده روی زائرین برگزار می‌گردد، پلیس راه استان اصفهان به منظور ایمنی تردد زائران و پیشگیری از حوادث ترافیکی، محدودیت‌های ترافیکی در مسیر آزادراه فرودگاه اعمال خواهد کرد.

وی ادامه داد: ازساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه تردد انواع کامیون در محور آزادراه فرودگاه از سمت اصفهان (بعد از جایگاه سوخت) به سمت امامزاده، از سمت سه راهی شهرک صنعتی جی (پل دره شوری) به سمت فرودگاه و همچنین تردد از پل آفتاب (بزرگراه خاتون آباد) و آزادراه شرق به سمت آزادراه فرودگاه نیز ممنوع است و مسیرهای جایگزین به شرح ذیل است:

آزادراه شهید حجازی، پل اردستان، کمشچه، حبیب آباد، دولت آباد، گز برخوار و در نهایت آزادراه معلم.

خاتون آباد، بلوار فرزانگان به سمت فلکه دانشگاه و آزادراه معلم.

آزادراه معلم ، سه راه نقشینه ، فلکه جوان ، پل شهید طیاره ، خاتون آباد به سمت سجزی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور