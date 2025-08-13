استاندار اصفهان:
پروژه مترو بهارستان مصداقی از "کمکاریها" است
استاندار اصفهان گفت: تأخیر ۱۰ ساله راهاندازی مترو بهارستان از طریق شهرداری بهارستان و اداره کل راهوشهرسازی استان پیگیری جدی خواهد شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در خصوص تأخیر طولانی مدت در اجرای پروژه مترو بهارستان اظهار کرد: پروژه مترو بهارستان مصداقی از "کمکاریها" است چرا که سالهاست با وعدههای مکرر مسئولان مبنی بر افتتاح در سال آینده، دو سال آینده یا سه سال آینده مواجه شده اما محقق نشده است.
وی افزود: ما کمکاری برخی از مجموعهها و دستگاههای اجرایی را کتمان نمیکنیم اما پیگیر آن هستیم چرا که تکمیل نشدن مترو بهارستان مربوط به بیش از یک دهه هست.
استاندار اصفهان با اشاره به پیگیری طولانیمدت خود بر این موضوع طی دورانهای مختلف مدیریتی تصریح کرد: از طرف مدیریت استان پیگیر مترو بهارستان خواهیم بود.
وی به اهمیت اتصال ریلی شهرهای جدید به مرکز استان اشاره کرد و گفت: وقتی شهرهای جدید در اطراف کلانشهرها ایجاد میکنیم باید راههای دسترسی و راههای ارتباطی قوی را برای آن ایجاد کنیم.
جمالینژاد بیان کرد: اصفهان تنها استانی است که در اطراف شهرهای جدید رینگ ریلی پیشبینی کرده و قرار هست که این شهرهای جدید توسط این رینگها وصل به مرکز استان شوند.
وی اضافه کرد: باکمال تأسف این پروژهها سر موقع انجام نشده و مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند.
استاندار اصفهان مترو بهارستان را در واقع جزو مسائل و مطالبات به حق مردم دانست و توضیح داد: مردم دراین شهر جدید سکونت پیدا کرده و تردد زیادی بین اصفهان و بهارستان صورت میگیرد، بسیاری از مشاغل این افراد داخل شهر اصفهان و جزو مسیرهای پر تردد است که باید مجددانه پیگیری شود.
جمالینژاد اضافه کرد: خوشبختانه خط اول مترو تا هزار جریب و بالاتر از آن آمده است و فقط باید به بهارستان متصل شود که این مطالبه به حق مردم محقق شود.
استاندار اصفهان در پایان تصریح کرد: در این خصوص انتظار داریم شهرداری بهارستان و راه و شهرسازی در این حوزه ورود فعالتر پیدا کنند.