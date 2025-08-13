بیش از ۶۴۳ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بیمارستان جدید شوشتر اختصاص یافت

به گزارش ایلنا از خوزستان، سجاد علیزاده، گفت: در پی پیگیری‌های مستمر و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۶۴۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال از منابع نشان‌دار مالیاتی سال ۱۴۰۳ به طرح ساخت بیمارستان جدید این شهرستان (خاتم‌الانبیا) تخصیص داده شد که این مبلغ به‌طور کامل در اختیار پروژه قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح با ظرفیت ۲۲۰ تخت‌خواب هم‌اکنون توسط وزارت راه و شهرسازی در حال احداث است و تأمین این اعتبار گامی مؤثر در تسریع روند اجرای پروژه و رفع نیاز‌های درمانی منطقه خواهد بود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر اظهار کرد: تأمین منابع مالی پایدار برای پروژه‌های زیرساختی حوزه سلامت، اولویتی جدی برای این دانشکده است و این تخصیص، نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از ظرفیت منابع ملی در مسیر توسعه خدمات درمانی محسوب می‌شود.

