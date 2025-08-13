تلاش برای تسریع در تکمیل ورزشگاه ولایت بروجرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، قدرت اله ولدی روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد ماه در جریان بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از روند تکمیل مجموعه ورزشی ولایت شهرستان بروجرد اظهار داشت: این پروژه ۳۰ساله از سالیان گذشته تاکنون از پیشرفت فیزیکی کندی برخوردار بوده که با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری فاز نخست آن به بهره برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: در سه ماهه گذشته و با حمایت‌های استاندار محترم لرستان، ۳ مقام ملی با دعوت فرمانداری ویژه شهرستان از این طرح بازدید کرده‌اند که در گام نخست، دکتر شاهرخی استاندار لرستان با همراهی دکتر گودرزی نماینده مردم شریف شهرستان از این مجموعه بازدید کردند.

فرماندار ویژه شهرستان بروجرد اضافه کرد: استاندار لرستان بر اساس سند راهبردی استان و تکمیل پروژه‌های پیشران، به دنبال تکمیل این پروژه بوده و در بازدید اخیر خود از محل مولدسازی اعتباراتی را برای مجموعه در نظر گرفته است.

ولدی افزود: نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز از محل توازن، اعتباری را برای پروژه مذکور در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: در سفر دکتر نوذرپور سرپرست سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی کشور نیز اعتباراتی برای تکمیل فاز نخست پروژه در نظر گرفته شده که با هماهنگی انجام شده فاز نخست آن تا بهمن ماه امسال باید به بهره برداری برسد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد افزود: در بازدید امروز نیز با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجرد اعتباراتی برای تکمیل فاز نخست در نظر گرفته شد که امیدواریم در موعد مقرر، فاز نخست مجموعه را به بهره برداری برسانیم.

به گزارش ایلنا، در این دیدار مقرر شد تا با توجه به صعود تیم وحدت بروجرد به لیگ برتر جوانان کشور و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان، این مجموعه پس از تکمیل در اختیار تیم قرار گیرد.

