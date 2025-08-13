معاون استاندار گلستان:
آینده اقتصاد گلستان، بر پایه شرکتهای دانشبنیان ساخته خواهد شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: آینده اقتصاد گلستان، بر پایه پویایی و بالندگی همین صنایع کوچک و شرکتهای دانشبنیان ساخته خواهد شد وتقویت صنایع کوچک و دانشبنیان در اولویت ما قرار دارد.
به گزارش ایلنای گلستان، علی کیان مهر اظهارکرد: صنایع کوچک و شرکتهای دانشبنیان، ستونهای پنهان اما حیاتی اقتصاد ملی هستند که با سرمایهگذاری محدود اشتغالزایی پایدار و خلق نوآوری نقشی بیبدیل در رونق تولید و توسعه متوازن ایفا میکنند.
وی ادامه داد: این واحدها در استان گلستان علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی در جلوگیری از مهاجرت، حفظ ارزش افزوده در محل و ارتقای تابآوری اقتصادی نقش مهمی دارند. امروز، حمایت از صنایع کوچک و شرکتهای دانشبنیان نه یک شعار مقطعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای رشد اقتصادی استان است.
وی بیان کرد: در این مسیر استانداری گلستان با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها، نهادهای پشتیبان و بخش خصوصی، اقداماتی همچون تسهیل صدور مجوز، کمک به تأمین سرمایه در گردش، توسعه خوشههای صنعتی، پشتیبانی از طرحهای نوآورانه، آموزش نیروی انسانی و ایجاد پیوند مؤثر با صنایع بزرگ را دنبال میکند.
وی افزود: از همه کارآفرینان، نوآوران و تولیدکنندگان دعوت میکنم با بهرهگیری از این ظرفیتهای حمایتی، مسیر رشد خود را با قدرت ادامه دهند و با نوآوری، ارتقای کیفیت و توسعه بازار، جایگاه محصولات و خدمات استان را در بازارهای داخلی و صادراتی تثبیت کنند.