به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، منوچهر ضیایی، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، نقش خبرنگاران را در اطلاع‌رسانی، ارتقای آگاهی عمومی و انتقال مسائل جامعه به مدیران، ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش از اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها استقبال می‌کند و آنها را پیگیری می‌کند، افزود: آموزش و پرورش نهادی حاکمیتی و مهم است که وظیفه تربیت‌سازندگان آینده کشور را بر عهده دارد و در این مسیر نیازمند همراهی و همکاری رسانه‌هاست.

ضیایی با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در میان دانش‌آموزان گفت: با وجود همه تنگناها و مشکلات، نباید اجازه دهیم انگیزه و نشاط در کودکان و نوجوانان کشور کمرنگ شود. دانش‌آموز ایرانی باید با انرژی و انگیزه برای ساخت آینده خود و جامعه تلاش کند. تقویت انگیزه در فرزندان این سرزمین که سرمایه‌های اصلی کشور هستند، بسیار مهم است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان یکی از اولویت‌های دوره جدید کاری خود را توجه به مدارس دولتی، مناطق محروم و روستاها دانست و خاطرنشان کرد: این رویکرد در راستای تحقق عدالت آموزشی دنبال می‌شود و بنا داریم با مشارکت خیرین، بنگاه‌ها و تمام علاقه‌مندان به آینده کشور، در حوزه‌های آموزشی و زیرساختی گام‌های مؤثری برداریم.

وی همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده معلمان از ابزارها و روش‌های نوین آموزشی تأکید کرد و گفت: نسل امروز، نسلی پرجنب‌وجوش است و باید با ملایمت و توجه به مسائل روحی و روانی، برای نقش‌آفرینی در آینده کشور تربیت و آماده شود.

ضیایی در پایان، بار دیگر روز خبرنگار را به اهالی رسانه تبریک گفت و از زحمات و تلاش‌های آنان در حوزه آموزش و پرورش تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود در سال تحصیلی جدید نیز همکاری و همراهی رسانه‌ها در مسیر خدمت به جامعه تعلیم و تربیت تداوم یابد.

انتهای پیام/