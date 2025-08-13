خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید ضیایی بر تقویت مدارس محروم و امیدآفرینی در دانش‌آموزان +فیلم

تاکید ضیایی بر تقویت مدارس محروم و امیدآفرینی در دانش‌آموزان +فیلم
کد خبر : 1673203
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در نشست خبری روز خبرنگار، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای آموزش، گفت: با وجود همه مشکلات، باید روحیه و انگیزه نسل نوجوان حفظ شود و مدارس دولتی و مناطق محروم در اولویت برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  منوچهر ضیایی، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، نقش خبرنگاران را در اطلاع‌رسانی، ارتقای آگاهی عمومی و انتقال مسائل جامعه به مدیران، ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش از اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها استقبال می‌کند و آنها را پیگیری می‌کند، افزود: آموزش و پرورش نهادی حاکمیتی و مهم است که وظیفه تربیت‌سازندگان آینده کشور را بر عهده دارد و در این مسیر نیازمند همراهی و همکاری رسانه‌هاست.

ضیایی با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در میان دانش‌آموزان گفت: با وجود همه تنگناها و مشکلات، نباید اجازه دهیم انگیزه و نشاط در کودکان و نوجوانان کشور کمرنگ شود. دانش‌آموز ایرانی باید با انرژی و انگیزه برای ساخت آینده خود و جامعه تلاش کند. تقویت انگیزه در فرزندان این سرزمین که سرمایه‌های اصلی کشور هستند، بسیار مهم است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان یکی از اولویت‌های دوره جدید کاری خود را توجه به مدارس دولتی، مناطق محروم و روستاها دانست و خاطرنشان کرد: این رویکرد در راستای تحقق عدالت آموزشی دنبال می‌شود و بنا داریم با مشارکت خیرین، بنگاه‌ها و تمام علاقه‌مندان به آینده کشور، در حوزه‌های آموزشی و زیرساختی گام‌های مؤثری برداریم.

وی همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده معلمان از ابزارها و روش‌های نوین آموزشی تأکید کرد و گفت: نسل امروز، نسلی پرجنب‌وجوش است و باید با ملایمت و توجه به مسائل روحی و روانی، برای نقش‌آفرینی در آینده کشور تربیت و آماده شود.

ضیایی در پایان، بار دیگر روز خبرنگار را به اهالی رسانه تبریک گفت و از زحمات و تلاش‌های آنان در حوزه آموزش و پرورش تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود در سال تحصیلی جدید نیز همکاری و همراهی رسانه‌ها در مسیر خدمت به جامعه تعلیم و تربیت تداوم یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور