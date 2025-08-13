حادثه تصادف اتوبوس زائران در محور بصره – شلمچه چهار کشته و ۵۷ مصدوم برجا گذاشت
اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان اعلام کرد: در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس حامل زائران اربعین حسینی با جدول کنار جاده در محور بصره – شلمچه، ۵۷ نفر مصدوم و چهار نفر جان باختهاند.
به گزارش ایلنا، یاسین افرا، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، چهارشنبه گفت: از مجموع مصدومان حادثه برخورد اتوبوس زائران با جدول کنار جاده در محور بصره – شلمچه، ۳۰ نفر به بیمارستان طالقانی آبادان، ۱۹ نفر به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) خرمشهر و هشت نفر به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان منتقل شدند.
وی افزود: عملیات انتقال مصدومان پس از انجام مداوای اولیه در محل حادثه، با بهکارگیری سه دستگاه اتوبوسآمبولانس، هشت دستگاه آمبولانس و یک خودروی فرماندهی توسط نیروهای اورژانس به سرعت انجام شد و برخی از مصدومان پس از انتقال، تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
دکتر افرا ضمن قدردانی از تلاش و هماهنگی بیوقفه واحدهای امدادی و امنیتی حاضر در عملیات، بر اهمیت همکاری این تیمها در موفقیت امدادرسانی تاکید کرد و گفت: اخبار تکمیلی این حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.
شلمچه یکی از گذرگاههای رسمی و بینالمللی مرزی ایران و عراق است که در ۱۵ کیلومتری غرب خرمشهر و حدود ۱۱۰ کیلومتری جنوبغرب اهواز، مرکز استان خوزستان، قرار دارد. این مرز در ایام اربعین حسینی یکی از پرترددترین گذرگاهها برای تردد زائران به عتبات عالیات است.