بررسی 13 پرونده در ششمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری اردبیل

بررسی 13 پرونده در ششمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری اردبیل
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از بررسی 13 پرونده در جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری خبر داد.

به گزارش ایلنا،  جلیل جباری اظهار کرد: با برگزاری ششمین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری 13 پرونده سرمایه‌گذاری در این جلسه طرح و با نظر اعضای کمیته بررسی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با توجه به ظرفیت استان اردبیل در حوزه گردشگری استقبال سرمایه‌گذاران از حضور در این حوزه به صورت مشخص افزایش پیدا کرده است و کمیته فنی سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند با بررسی دقیق و فنی طرح‌ها همسو با روند توسعه گردشگری استان صدور مجوزهای متقاضیان را تسهیل کند.

او تاکید کرد: در این جلسه طرح‌های سرمایه‌گذاری متقاضی دریافت موافقت اصولی در شهرستان‌های اردبیل، سرعین، نمین و مشگین‌شهر بررسی شدند و اعضا با اجرای 9 طرح موافقت کردند. 

جباری با اشاره به اینکه پرونده‌های مطرح شده از تنوع برخوردار بوده و پروژه‌هایی در قالب مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بومگردی، مهمانپذیر، سفره‌خانه سنتی و مرکز تفریحی و سرگرمی بودند، ادامه داد: یک پرونده از پرونده‌های مطرح شده مشروط به ایجاد تغییرات لازم در طرح شد، دو پرونده با ارجاع مجدد به معاونت سرمایه‌گذاری ملزم به بررسی بیشتر شدند و اعضا با صدور مجوز برای یک پرونده نیز موافقت نکردند.

