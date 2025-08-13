در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
لزوم ساماندهی کارگران ساختمانی توسط مسئولان لرستان
رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکار لرستان بر لزوم ساماندهی کارگران ساختمانی توسط مسئولین استان تاکید کرد.
محمدحسین شفیعپور در گفت و گو با خبرنگار ایلنای لرستان اظهار کرد: کارگران متقاضی دفترچه بیمه تامین اجتماعی در استان حدودا ۴۰ هزار نفر بوده که در سامانه ثبت شده که پس از پالایش و بررسیهای لازم تعداد ۲۹ هزار نفر پذیرفته و ثبت نهایی و قطعی شدهاند که متاسفانه بهدلیل تخصیص ناچیز سهمیه تعداد ۱۶ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته و تعداد ۱۳ هزار نفر در صف انتظار ماندهاند که در صورت تخصیص سهمیه آنها هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در حال حاضر تعداد یازده انجمن صنفی در شهرهای تابعه به کارگران ساختمانی ارائه خدمات میدهند.
رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکار لرستان ادامه داد: ساماندهی و معرفی کارگران به کارفرمایان و پیمانکاران جهت اشتغال، بازرسی و بازبینی عملکرد افراد تحت پوشش بصورت دورهای ومیدانی، پیگیری مشکلات، خدمات بیمه تکمیلی، بیمه حوادث، و بیمه شخص ثالث خودرو از جمله خدمات ارائه شده این انجمنها است.
شفیعپور در خصوص عمدهترین مشکل آنها افزود: ساماندهی کارگران ساختمانی نیاز ضروری این قشر است که همواره مسئولان در برابر آن شانه خالی میکنند.
وی اظهار داشت: این کارگران در سرما و گرما در میادین اصلی شهر جهت اشتعال تجمع میکنند.
رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکار لرستان در رابطه با ساماندهی گفت: شهرداری میبایست با همکاری ادارات ذیربط مکانهایی را با امکانات رفاهی در نقاط اطراف تعبیه کنند. ضمنا فرهنگسازی و اطلاعرسانی کامل کارگران و کارفرمایان را جهت بکارگیری به مکانهای مشخص شده سوق دهند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط بسیار بد معیشتی این قشر زحمتکش در فصول سرما و گرما و اتفاقات غیر پیشبینی شده مانند دوران کرونا و یا جنگ تحمیلی اخیر که کارگران ساختمانی بیشترین آسیب را دیدند مسئولان میبایست با بستههای حمایتی و حذف سرانه بیمه آنها را مورد حمایت قرار دهند.
شفیعپور ادامه داد: ابتدا انتظارمان از تامین اجتماعی این است که انجمنهای صنفی را به بعنوان بازویی در کنار خود مورد حمایت و در تصمیم گیریها از ظرفیت و پتانسیل آنها استفاده کنند.
وی در پایان گفت: این قشر در دوران انتخابات مجلس در خط مقدم جز اولینها بودند که در حمایت از نظام و انتخاب نماینده آرا خود را در صندوق انداختند بنابراین میطلبد نمایندگان استان در مجلس از این زحمتکشان جهت تخصیص سهمیه رایزنی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مشکل افراد در صف انتظار را مرتع سازند.