به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید گازرانی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: تمامی ساخت‌وسازهایی که بدون نقشه، مجوز و نظارت نظام مهندسی ساخته می‌شوند غیراصولی هستند و باید اقداماتی انجام شود تا در روند درست قرار بگیرند.

وی به 3 منطقه‌ای که در محدوده شهرستان اراک ساخت‌وسازهای غیراستاندارد در آنها انجام می‌شود اشاره کرده و ادامه داد: موضوع ساخت‌وسازهای غیراستاندارد در مناطق گاوخانه، مرزیجران و نظم‌آباد شهرستان اراک نگران‌کننده است و متولیان این حوزه باید نسبت به این‌ موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.

وجود ساختمان‌های پرخطر در شهر اراک

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به وجود ساختمان‌های پرخطر در شهر اراک اشاره کرده و اظهار داشت: در شهر اراک ساختمان‌های پرخطر بسیاری قرار دارد که از مهمترین آنها می‌توان از 3 مرکز خرید پاساژ اسلامی، پاساژ طلا، پاساژ طبائیان نام برد.

گازرانی تصریح کرد: این ساختمان‌ها باید مورد اصلاح و بهسازی قرار گیرند. در این راستا باید تمهیداتی برای انتقال موقت 6 ماهه کاسبان این 3 مرکز خرید به مکان دیگر انجام شود تا مورد اصلاح و بهسازی قرار گیرند. در غیر این صورت وقوع حوادثی غیر قابل جبران دور از ذهن نیست.

وی بر لزوم اصلاح قوانین مهندسی ساختمان در کشور تأکید کرده و بیان داشت: برخی از قوانین باید بروزرسانی شود. با توجه به مواردی مانند بلندمرتبه‌سازی نیاز است بازنگری در خصوص قوانین برای ارتقاء سطح استاندارد ساخت صورت بگیرد.

راه‌اندازی کمیته مصالح، تکنولوژی و بتن در سازمان نظام مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به راه‌اندازی کمیته مصالح به عنوان یک اقدام مثبت در این حوزه اشاره داشته و تأکید کرد: کمیته مصالح، تکنولوژی و بتن در سازمان نظام مهندسی برای نخستین بار تشکیل شده است که می‌تواند به ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز کمک کند.

گازرانی به مهمترین مأموریت‌های ابراز داشت: باتوجه به اهمیت موضوع مصرف انرژی و ارتباط این موضوع با مبحث بلوک‌های ساختمانی، عایق و ضخامت دیوار از جمله مواردی است که در کمیته مصالح تکنولوژی و بتن، می‌توان مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

وی اضافه کرد: طولانی بودن پروسه ارسال و تحویل گزارش و گرفتن تأییدیه که به صورت حضوری انجام می‌شد، از مهمترین مشکلات حوزه ساخت‌وساز بود. با امکان ایجاد شده، مهندس ناظر می‌تواند گزارش تکمیل پروژه را به صورت مرحله‌ای در یک روند غیرحضوری و حتی از طریق تلفن همراه را انجام دهد.

ساخت‌وسازها در نهضت ملی مسکن شامل تخفیف 50 درصدی می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به موضوع همکاری این سازمان در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرده و گفت: ساخت‌وسازها در این طرح شامل تخفیف 50 درصدی می‌شود. همچنین 2550 میلیارد ریال نیز تخفیف در بخش نظارت داده شده است.

گازرانی به دیگر اقدامات انجام شده از سوی نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به طرح نهضت ملی مسکن اشاره داشته و افزود: از ابتدای آغاز به کار این طرح در استان تاکنون 3 میلیون و 754 هزار مترمربع از طریق این مجموعه به صورت رایگان خدمات ارائه شده است.

وی بر غیراستاندارد و حادثه‌خیز بودن نمای رومی تأکید کرده و ادامه داد: کمیته نما این موارد را بررسی کرده و نمای رومی برای ساخت ساختمان‌های بالای 4 طبقه و گذر 18 متر تأیید نمی‌شود. اما برای حذف این مورد نیاز به تعریف محدودیت بیشتر برای پوشش تمام ساخت‌وسازها است.

عضویت 7000 نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به افرادی که از طریق این مجموعه در حوزه ساخت‌و ساز فعالیت می‌کنند اشاره کرده و اظهار داشت: این سازمان 7000 نفر عضو دارد که از این تعداد 5000 نفر دارای پروانه اشتغال به کار و 2000 نفر صرفاً عضو و فاقد پروانه هستند.

گازرانی تصریح کرد: این افراد در حوزه‌های معماری، عمران، برق، مکانیک، نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک فعالیت می‌کنند. همچنین شاخه‌های طراحی، نظارت، آزمایشگاه‌ها و مجری ساختمان از دیگر فعالیت‌های اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی است.

وی بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی نقش نظارتی را بر عهده دارد و مهندسین عضو این سازمان وظیفه ناظر در اجرای پروژه‌های ساختمان را انجام می‌دهند. احتمال تخلف مهندسین در این نظارت وجود دارد و در نهایت شخص مهندس ناظر باید پاسخگو باشد.

