کاهش ساعات کاری ادارات لرستان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان از تغییر ساعات کاری ادارات و نهادهای استان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه بهمنظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و پیشگیری از خاموشیها خبر داد.
به گزارش ایلنا. حمید کشکولی شامگاه سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به ورود موج جدید گرما به استان اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و کمک به کاهش خاموشیها، ساعات کاری کلیه دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و همچنین مؤسسات آموزشی، در روز #چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ ظهر تعیین شده است.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای مشمول این بخشنامه موظفند پس از پایان ساعات اداری، از خاموش بودن سیستمهای برق و سرمایشی اطمینان حاصل نمایند.
کشکولی خاطرنشان کرد: دستگاههای خدماترسان همچون بیمارستانها، مراکز امدادی و واحدهای عملیاتی ضروری، طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.