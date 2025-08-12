کاهش ساعات کاری ادارات لرستان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه

به گزارش ایلنا. حمید کشکولی شامگاه سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ورود موج جدید گرما به استان اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و کمک به کاهش خاموشی‌ها، ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و همچنین مؤسسات آموزشی، در روز #چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ ظهر تعیین شده است.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مشمول این بخشنامه موظفند پس از پایان ساعات اداری، از خاموش بودن سیستم‌های برق و سرمایشی اطمینان حاصل نمایند.

کشکولی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و واحدهای عملیاتی ضروری، طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

