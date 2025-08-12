خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش ساعات کاری ادارات لرستان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه

کاهش ساعات کاری ادارات لرستان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه
کد خبر : 1673109
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان از تغییر ساعات کاری ادارات و نهادهای استان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه به‌منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و پیشگیری از خاموشی‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا. حمید کشکولی شامگاه سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ورود موج جدید گرما به استان اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و کمک به کاهش خاموشی‌ها، ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و همچنین مؤسسات آموزشی، در روز #چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ ظهر تعیین شده است. 

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مشمول این بخشنامه موظفند پس از پایان ساعات اداری، از خاموش بودن سیستم‌های برق و سرمایشی اطمینان حاصل نمایند. 

کشکولی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و واحدهای عملیاتی ضروری، طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور