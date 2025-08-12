۵۵ کارفرمای متخلف در کرمانشاه به دلیل بهکارگیری اتباع غیرمجاز معرفی شدند
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه از شناسایی و معرفی ۵۵ کارفرمای متخلف به اداره کار خبر داد که بهطور غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز را در مشاغل مختلف به کار گرفته بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ فرزاد آزادی روز سهشنبه ۲۱ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲۰ نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی در استان شناسایی، دستگیر و از کشور طرد شدهاند. وی افزود: پرونده کارفرمایان متخلف برای طی مراحل قانونی به اداره کار ارسال شده است.
آزادی با تأکید بر اینکه ورود و اقامت اتباع افغانستانی در استان کرمانشاه حتی با داشتن مدارک معتبر نیز ممنوع است، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده بهکارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی یا پروژههای کاری، موضوع را در اسرع وقت به نهادهای امنیتی گزارش دهند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: برخورد با بهکارگیری اتباع غیرمجاز، در راستای اجرای قوانین کار و حمایت از امنیت شغلی شهروندان، با جدیت ادامه خواهد داشت.