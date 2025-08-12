خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵۵ کارفرمای متخلف در کرمانشاه به دلیل به‌کارگیری اتباع غیرمجاز معرفی شدند

۵۵ کارفرمای متخلف در کرمانشاه به دلیل به‌کارگیری اتباع غیرمجاز معرفی شدند
کد خبر : 1673089
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه از شناسایی و معرفی ۵۵ کارفرمای متخلف به اداره کار خبر داد که به‌طور غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز را در مشاغل مختلف به کار گرفته بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ فرزاد آزادی روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد در جمع خبرنگاران  اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲۰ نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی در استان شناسایی، دستگیر و از کشور طرد شده‌اند. وی افزود: پرونده کارفرمایان متخلف برای طی مراحل قانونی به اداره کار ارسال شده است.

آزادی با تأکید بر اینکه ورود و اقامت اتباع افغانستانی در استان کرمانشاه حتی با داشتن مدارک معتبر نیز ممنوع است، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده به‌کارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی یا پروژه‌های کاری، موضوع را در اسرع وقت به نهادهای امنیتی گزارش دهند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: برخورد با به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، در راستای اجرای قوانین کار و حمایت از امنیت شغلی شهروندان، با جدیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور