به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ فرزاد آزادی روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲۰ نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی در استان شناسایی، دستگیر و از کشور طرد شده‌اند. وی افزود: پرونده کارفرمایان متخلف برای طی مراحل قانونی به اداره کار ارسال شده است.

آزادی با تأکید بر اینکه ورود و اقامت اتباع افغانستانی در استان کرمانشاه حتی با داشتن مدارک معتبر نیز ممنوع است، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده به‌کارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی یا پروژه‌های کاری، موضوع را در اسرع وقت به نهادهای امنیتی گزارش دهند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: برخورد با به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، در راستای اجرای قوانین کار و حمایت از امنیت شغلی شهروندان، با جدیت ادامه خواهد داشت.

