دستگیری عامل تیراندازی در یکی از محله های شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از محلههای این شهرستان خبر داد و گفت: یک قبضه سلاح گرم در این زمینه کشف شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی هوایی با اسلحه گرم در یکی از محلههای شهرستان شیراز همراه با رعب و وحشت برای همسایهها، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۳۱ جنت قرار گرفت.
وی افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل اختفاء عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه گرم کشف شد، گفت: متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات شخصی عنوان کرد و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.