به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آخرین آمار تردد زوار اربعین حسینی از مرز خسروی، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۶ هزار و ۹۵۳ نفر از پایانه مرزی خسروی عبور و به کشور عراق عزیمت کرده‌اند و ۴۸ هزار و ۲۹۷ نفر ورودی بوده‌اند.وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از زوار ترددکننده طی این مدت، ایرانی بوده‌اند، افزود: ۴۷ هزار و ۸۷۰ نفر از مسافران ورودی و ۲۶ هزار و ۸۱۵ نفر از مسافران خروجی ایرانی بوده‌اند.

