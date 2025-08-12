بازگشت ۴۷ هزار زائر ایرانی از مرز خسروی در شبانهروز گذشته
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه گفت: طی شبانهروز گذشته ۴۷ هزار و ۸۷۰ نفر از زائران ایرانی از طریق مرز خسروی وارد کشور شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به آخرین آمار تردد زوار اربعین حسینی از مرز خسروی، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۶ هزار و ۹۵۳ نفر از پایانه مرزی خسروی عبور و به کشور عراق عزیمت کردهاند و ۴۸ هزار و ۲۹۷ نفر ورودی بودهاند.وی با بیان اینکه بخش عمدهای از زوار ترددکننده طی این مدت، ایرانی بودهاند، افزود: ۴۷ هزار و ۸۷۰ نفر از مسافران ورودی و ۲۶ هزار و ۸۱۵ نفر از مسافران خروجی ایرانی بودهاند.