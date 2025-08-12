خبرگزاری کار ایران
اداره‌های سیستان و بلوچستان ۲۲ مرداد تعطیل شد

اداره‌های سیستان و بلوچستان ۲۲ مرداد تعطیل شد
مدیرکل ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت: اداره‌های دولتی، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان فردا (چهارشنبه ۲۲ مرداد) با هدف مدیریت و کاهش بار مصرف انرژی تعطیل شدند.

به گزارش ایلنا، مجید محبی روز سه‌شنبه،   افزود: این تصمیم توسط ستاد مدیریت بحران استان و به‌منظور کاهش مصرف انرژی در شرایط اوج مصرف در سیستان و بلوچستان اتخاذ شد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان ادامه داد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس و آتش‌نشانی فردا طبق روال عادی فعالیت دارند.

محبی با تاکید بر نقش شهروندان در مدیریت مصرف انرژی گفت: در شرایط کنونی مصرف بی‌رویه انرژی می‌تواند علاوه بر ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی چون خاموشی‌های گسترده باشد از این‌رو، همکاری همگانی برای صرفه‌جویی در مصرف برق به‌ویژه در ساعت اوج مصرف، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی از شهروندان خواست تا در ساعت اوج گرما از تردد غیرضروری خودداری کرده و با رعایت توصیه‌های بهداشتی و صرفه‌جویی در مصرف برق به‌ویژه در بازه زمانی ظهر تا عصر از فشار مضاعف بر شبکه برق جلوگیری کنند.

