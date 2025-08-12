معاون وزیر آموزش و پرورش:
مدرسه اولویت اصلی دولت چهاردهم است
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رابطه مستقیم بین سرمایهگذاری در آموزش و دوره کودکی با شاخصهای توسعه گفت: دولت چهاردهم مدرسه را به عنوان اولویت اصلی خود انتخاب کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، رضوانه حکیمزاده ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین گفت: وقتی از ساخت مدرسه صحبت میکنیم، در واقع از ساختن ایران سخن میگوییم و سرمایه اصلی ما سرمایه انسانی است.
وی با اشاره به رابطه مستقیم بین سرمایهگذاری در آموزش و دوره کودکی با شاخصهای توسعه افزود: دولت چهاردهم مدرسه را به عنوان اولویت اصلی خود انتخاب کرده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه قزوین از استانهای پیشرو در کشور است، گفت: از نظر میانگین کشوری در نرخ پوشش واقعی دوره ابتدایی، ارتقای دوره ابتدایی، ترک تحصیل و تکرار پایه تحصیلی شرایط بهتری در کشور دارد.
حکیمزاده بر لزوم نتیجهبخش بودن تمام اقدامات در حوزه آموزش تأکید کرد و افزود: روحیه همکاری، عشق به کار و نگاه غیرشغلی معلمان سرمایه اصلی آموزش کشور است. حتی بهترین امکانات بدون انگیزه و تعهد معلم نمیتواند تغییر ایجاد کند و نمونههایی از این عشق و انگیزه را در مدارس عشایری نیز دیدهایم.
وی با اشاره به ضرورت استفاده کامل از فرصتهای آموزشی تا پایان خرداد گفت: مدارس خوب محصول همکاری مؤثر مدیر، معلمان و اولیا هستند و مشاهده این روحیه در مدارس خستگی را از تن برمیدارد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنانش با بیان اینکه مسیر کنونی در آموزش و پرورش دولت چهاردهم برنامهای اساسی و بلندپروازانه است، گفت: این مسیر با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی و بزههای مرتبط با بیسوادی و بی تعهد نسبت به مدرسه همزمان است.
حکیمزاده اضافه کرد: رئیس دولت چهاردهم نیز ریسک بزرگی را پذیرفته تا به امور دیربازده آموزش و پرورش توجه کند و همه دستگاهها را به همراهی دعوت کند.
وی با مقایسه محلات مسکونی دورههای پیشین با نیاز به فضاهای آموزشی مناسب تصریح کرد: عدالت آموزشی و فاصله طبقاتی باید از طریق تقویت زیرساختهای آموزشی پیگیری شود که در این راستا، قزوین بهعنوان یکی از استانهای پیشرو شناخته میشود که مبنای کار شوراهای آموزشی مناطق را بر شاخصهای عملکردی استوار میبیند.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره تکرار پایه و بازماندگان از تحصیل گفت: بازماندگی و فقر آموزشی میتواند سرآغاز شکست دانشآموزان و آغازگر بزههای اجتماعی باشد، از این رو طرح حامی برای بهبود یادگیری و حفظ ارتباط دانشآموزان با مدرسه اجرا شده است.
حکیمزاده عنوان کرد: ایجاد پایگاههای حامی در قزوین و تلاش برای جلوگیری از تکرار پایه بهعنوان بخشی از سیاستهای حمایتی معرفی شد و خسارتهای اقتصادی ناشی از تکرار پایه از منظر اقتصاد آموزشی نیز مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در ارزیابی دستاوردهای دوره اخیر قزوین در دروس پایه نخست و دوم تغییرات قابل توجهی داشته و درصد بالایی از دانشآموزان تحت پوشش در نوبت دوم ارتقا یافتهاند، از این منظر همگام با گسترش ساخت مدارس، بهبود کیفیت آموزشی نیز در دستور کار است.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با ذکر اینکه طرح توانا با هدف کیفیتبخشی آموزشی بهطور جدی پیگیری میشود تا نیروی انسانی برای تغییرات ساختاری آماده شود، گفت: در این راستا معلمها با رویکردهای جدید تدریس تربیت میشوند تا از حافظهمحوری به سمت آموزش فعال حرکت کنند و مهارتهای لازم را به دانشآموزان منتقل کنند.
حکیمزاده با بیان اینکه هوش مصنوعی رقیب جدی است و اگر روشهای سنتی تداوم پیدا کند مرجعیت مدرسه در سطح رسمی کاهش پیدا میکند، اضافه کرد: اما هیچ هوش مصنوعی نمیتواند کار تربیتی را جایگزین کند که در این میان رفتن به سمت تربیت مؤثر، ایجاد تعلق به وطن و حفظ هویت ایران اسلامی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: در بخش رویدادهای قزوین، همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی برگزار شد و با توجه به برنامه دولت چهاردهم، آموزشهای حضوری برای معلمان و مدیران مدارس در کنار آموزشهای مجازی فراهم شد تا تربیت کودکان با پشتوانهای قوی دنبال شود.