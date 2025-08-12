فرمانده انتظامی استان قزوین:
سرقت در قزوین کاهش یافت
فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه یکی از اولویتهای اصلی ما مبارزه با سرقت است، گفت: وقتی فرماندهی انتظامی استان قزوین را تحویل گرفتیم، آمار سرقت افزایشی بود که با توجه به اقدامات صورتگرفته سرقت 2 درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: هماکنون به لحاظ اراذل و اوباش مشکل خاصی در استان قزوین نداریم و به صورت هفتگی، 15 روزه و ماهیانه آنها را رصد و کنترل میکنیم.
وی افزود: جایی که احساس کنیم امنیت نباشد و اراذل و اوباش بخواهد عرضاندام داشته و یا با ایجاد مزاحمت و قمه کشی وارد محلات و خیابانها شود، با تیر پلیس مجرمان را زمینگیر خواهیم داشت که در این رابطه نیز چندین مورد مسبوق به سابقه است.
فرمانده انتظامی استان قزوین با هشدار به برهمزنندگان امنیت عمومی گفت: کسی که قمه در دست بگیرد، بلایی به سرش میآوریم که بعدها نتواند یک چنگال یا خلال دندان در دست بگیرد و قطعاً او را خانه نشین خواهیم کرد، به همین منظور در طرحهای صاعقه که انجام دادیم، مردم نواحی ملاصدرا، میدان غریبکش و هادیآباد از پلیس تقدیر و تشکر داشتند.
سردار طرهانی افزود: امروز فرماندهی انتظامی قزوین در همه بخشهای امکانات و ابزارها را به کار گرفته تا امنیت را به نحو مطلوب در همه نقاط استان فراهم کند، در همین هادیآباد 90 درصد اخبار و اطلاعات از سوی مردم به پلیس داده شد که این روند میتواند الگویی برای سایر نقاط استان باشد.
وی ادامه داد: همه ما در سنگر ولایت و زیر پرچم مقام معظم رهبری هستیم، ما باید قدر این مردم را بدانیم که در بزنگاههای حساس همواره پشتیبان نظام هستند، چراکه اعتقاد داریم امنیت ما مردمی است و همواره نقش مردم در برپایی امنیت بسیار مهم است.
فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه به تمام پلیس آموزش میدهیم که به مردم بگویند کلانتری برای خود مردم است تا مشوق خوبی برای امنیت باشند، گفت: پلیس باید مقتدر باشد تا افزایش امنیت عمومی و اجتماعی محقق شود.
سردار طرهانی اضافه کرد: اگر ظرفیت کمپ ماده 16 افزایش یابد، این امکان وجود دارد که کمتر از 24 ساعت بتوانیم تمامی معتادان را دستگیر و به کمپ هدایت کنیم، در ارتباط با برخورد با خردهفروشان تنها هفت کیلوگرم از خرده فروشان جمعآوری شد.
وی از انهدام 5 برابری باندهای قاچاق مواد مخدر نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: پنج باند مواد مخدر نیز از یک سال گذشته تاکنون که از استانهای دیگر به داخل استان آمده بودند، شناسایی و منهدم شدند.
سردار طرهانی افزود: در این حوزه هدف اصلی ما پیشگیری از سرقت و افزایش کشفیات اموال مسروقه به منظور رد مال و بازگشت آن به مالباختهها است، در کل امروز پلیس پاسخگو با مسؤولیتپذیری پای کار آمده تا در کنار مردم گزارشهای دریافتی را پیگیری و به سرانجام برساند.