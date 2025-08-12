استاندار ایلام؛
تردد زائران اربعین از مرز مهران به دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید
استاندار ایلام اعلام کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند و میانگین تردد ساعتی به ۱۰ هزار نفر رسیده است؛ ظرفیت جابهجایی اتوبوسها نیز در حال افزایش است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی، گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از مرز بینالمللی مهران تردد کردند که این آمار از بامداد امروز تا این لحظه به ۱۱۸ هزار نفر رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس کار جابهجایی زائران را از پایانه برکت انجام میدهند و این تعداد به سه هزار دستگاه نیز خواهد رسید. به طور میانگین در هر ساعت حدود ۴۵ دستگاه اتوبوس، معادل هزار و ۳۵۰ نفر، زائران را به مقاصد خود اعزام میکنند.
استاندار ایلام اظهار کرد: «در شبانهروز، ۳۴ هزار زائر از پایانه برکت جابجا میشوند که این رقم چند برابر جمعیت کل استان ایلام است. همچنین مدارس، مساجد و حسینیههای مهران برای اسکان اضطراری موج بازگشت زائران آماده شده و آب خنک به اندازه کافی تأمین شده است.