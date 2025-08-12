ادارات آذربایجان شرقی ۲۲ مرداد تعطیل است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از تعطیلی ادارات استان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه جاری خبرداد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: این تصمیم به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان اتخاذ شده است.
وی افزود: در این روز شعب منتخب بانکها با تصمیم شورای هماهنگی بانکها فعالیت خواهند کرد.
وی همچنین از همشهریان خواست در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.
هفته پیش نیز روزهای سه شنبه و چهارشنبه با مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان تعطیل شده بود.