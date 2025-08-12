خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادارات آذربایجان شرقی ۲۲ مرداد تعطیل است

ادارات آذربایجان شرقی ۲۲ مرداد تعطیل است
کد خبر : 1672989
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از تعطیلی ادارات استان در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه جاری خبرداد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: این تصمیم به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان اتخاذ شده است.

وی افزود: در این روز شعب منتخب بانک‌ها با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد.

وی همچنین از همشهریان خواست در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.

هفته پیش نیز روزهای سه شنبه و چهارشنبه با مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان تعطیل شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور