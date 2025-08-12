ادارات آذربایجان شرقی ۲۲ مرداد تعطیل است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: این تصمیم به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان اتخاذ شده است.

وی افزود: در این روز شعب منتخب بانک‌ها با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد.

وی همچنین از همشهریان خواست در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.

هفته پیش نیز روزهای سه شنبه و چهارشنبه با مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان تعطیل شده بود.

