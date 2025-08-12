به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی روز سه‌شنبه در همایش گرامیداشت روز خبرنگار مازندران در شهرستان نوشهر ضمن تبریک روز خبرنگار، «کشف و نشر حقیقت» را مهم‌ترین کار خبرنگار دانست و تأکید کرد که رسانه با پایبندی به حقیقت، اصلاح امور را رقم می‌زند.

وی رسانه‌ها را چکیده مطالب مسئولان و حاصل گفتگو با صاحب‌نظران دانست که در قالب گزارش و یادداشت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ایجاد فهم مشترک و قرار دادن آن در اختیار نهادهای مربوطه را از وظایف رسانه برشمرد و هدف اصلی را «ایجاد تعمیق و گسترش اعتماد و امید» عنوان کرد.

به گفته وی، رسانه‌ها در این امر مؤثرند و می‌توانند امید به آینده و اعتماد به نهادهای دولتی را که چالش شده، از طریق رسانه احیا کنند. همچنین روان‌سازی و سالم‌سازی افکار عمومی نیز از دیگر کارکردهای رسانه است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، لازمه این اقدامات را اعتماد به اهالی رسانه دانست و گفت: با پررنگ‌تر شدن رسانه‌های اصیل و شناسنامه‌دار، باج‌نیوزها رنگ می‌بازند.

وی با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه»، همبستگی افکار عمومی و توجه به ایران سرافراز را عاملی برای عبور از معابر خطرناک دانست و تأکید کرد: ما راهی جز اعتماد با مدیریت جامعه رسانه‌ای و افکار عمومی نداریم.

حضرتی اهمیت و جایگاه رسانه را یادآور شد و افزود: آن‌ها می‌دانند چقدر اهمیت دارند و می‌توانند نقش خود را سنگین‌تر کنند.

وی همچنین به مسائل کلان کشور اشاره کرد و گفت: باید مسائل کشور و ملی را دسته‌بندی کرده و به آن بپردازیم.

حضرتی با بیان اینکه مشکل ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق مربوط به گذشته است، به رویکرد دکتر پزشکیان در این زمینه اشاره کرد و گفت: دکتر پزشکیان به این موضوع دامن نزده و در پی حل مشکلات است چون آدم صادقی است و می‌خواهد به تمام ملت ایران خدمت کند.

وی افزود: او می‌خواهد مسائل کشور را حل کند، حتی اگر اعتبارش پایین آید و به دنبال مصالح شخصی نیست؛ تنها به منافع ملی و کشور می‌اندیشد.

حضرتی بر اهمیت ترمیم دیوار اعتماد در جامعه تأکید کرد و گفت: در جامعه‌ای که امید و اعتماد نباشد، اتفاقی شکل نمی‌گیرد؛ دیوار اعتماد که ترک بردارد، ترمیم آن سخت است.

وی به صبر مردم در «۱۲ روز جنگ» و میزبانی خوب مازندران اشاره کرد و خبر داد که «مشکلات بیمه» و «اساسی‌ترین مشکل جامعه یعنی مسکن» پیگیری شده و با وزیر مسکن توافق شده زمین در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.

حضرتی تشکیل تعاونی مسکن در استان و واگذاری زمین به خبرنگاران برای مزایده و ساخت مسکن رایگان را از جمله اقدامات در دست پیگیری برشمرد.

