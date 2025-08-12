۴۰ روستای بروجرد با تانکر آبرسانی میشود
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب بروجرد گفت: ۴۰ روستای این شهرستان با تانکر آبرسانی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصغر شیر پی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: بروجرد دارای ۱۷۸ روستا در سه بخش مرکزی، شیروان و اشترینان است که ازین تعداد ۱۴۰ روستا تحت پوشش شرکت آبفاست و ۴۰ روستا از این آمار با مشکل کم آبی مواجه هستند که آبرسانی به این مناطق تنها با ۴ تانکر ۲۰۰ هزار لیتری بصورت مرتب و مستمر صورت میگیرد.
وی افزود: با توجه به کاهش میزان بارندگیها در سالهای اخیر و نبود سد و زیرساختهای لازم و همچنین کاهش آبدهی چشمهها، سرابها و چاهها برخی روستاهای شهرستان با کمبود آب شرب مواجه هستند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب بروجرد گفت: الگوی بهینه مصرف به صورت ۱۴۰ لیتر روزانه برای هر فرد است که هم اکنون ۲ برابر آب مورد نیاز را بنا بر این الگو تولید میکنیم. مجموع مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهرستان را ۱۴۶ هزار و ۵۰۲ مشترک اعلام کرد که روزانه ۶۰ هزار و ۸۸۳ لیتر آب شرب در سطح این شهرستان مصرف میشود لیکن مصارف برخی مشترکان خارج از الگوی مصرف و یا بصورت غیرمجاز میباشد که مطابق قانون پیگیری شده و اقدامات لازم صورت میگیرد.
شیر پی ادامه داد: اکنون کار آبرسانی با تانکر به ۲ موکب برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در حال انجام است.
وی همچنین یادآور شد: با توجه به محدودیتهایی که در تعداد تانکرهای آبرسانی وجود دارد به خصوص در فصل گرم سال نیازمند مشارکت و همکاری بیشتر مردم هستیم تا با مشکلاتی مانند قطعی یا کاهش افت فشار مواجه نشویم و مشترکین عزیز حتی المقدور شستشوی لباس و یا استحمام را به ساعات بعد از اوج مصرف موکول نمایند. تا فشار روی شبکه به حداقل برسد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب بروجرد تصریح کرد: نصب سایبان برای کولر و استفاده از شیرهای کاهنده مصرف از دیگر مواردی است که رعایت آنها در مصرف بهینه آب یاری رسان خواهد بود.