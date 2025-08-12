استاندار ایلام؛
جابجایی روزانه ۳۵ هزار زائر اربعین از پایانه برکت
استاندار ایلام از جابهجایی روزانه نزدیک به ۳۵ هزار زائر اربعین حسینی از پایانه برکت با بیش از هزار دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت این رقم در روزهای اوج بازگشت به دو تا سه هزار دستگاه خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام احمد کرمی اظهار کرد: از آغاز فعالیتهای اربعین تاکنون، ۶۳۰۰ دستگاه اتوبوس از پایانه برکت مسافرگیری کرده و زائران را به مقاصد مختلف استانها اعزام کردهاند.
وی با اشاره به اینکه روزانه حدود ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت فعال هستند، افزود: بهطور میانگین هر ساعت ۴۵ دستگاه اتوبوس اعزام میشود و ۱۳۵۰ مسافر را راهی مقصد میکند؛ بر این اساس روزانه نزدیک به ۳۵ هزار زائر از این پایانه جابهجا میشوند.
کرمی خاطرنشان کرد: با افزایش پیک جمعیتی در روزهای اوج بازگشت زائران، تعداد اعزامها به بیش از دو تا سه هزار دستگاه اتوبوس در روز خواهد رسید.