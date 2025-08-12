جابجایی روزانه ۳۵ هزار زائر اربعین از پایانه برکت

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام احمد کرمی اظهار کرد: از آغاز فعالیت‌های اربعین تاکنون، ۶۳۰۰ دستگاه اتوبوس از پایانه برکت مسافرگیری کرده و زائران را به مقاصد مختلف استان‌ها اعزام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه روزانه حدود ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت فعال هستند، افزود: به‌طور میانگین هر ساعت ۴۵ دستگاه اتوبوس اعزام می‌شود و ۱۳۵۰ مسافر را راهی مقصد می‌کند؛ بر این اساس روزانه نزدیک به ۳۵ هزار زائر از این پایانه جابه‌جا می‌شوند.

کرمی خاطرنشان کرد: با افزایش پیک جمعیتی در روزهای اوج بازگشت زائران، تعداد اعزام‌ها به بیش از دو تا سه هزار دستگاه اتوبوس در روز خواهد رسید.

