به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز سه شنبه بیست و یکم مرداد ماه در نشست با شهرداران استان اظهار کرد: عدم قاطعیت مدیریت شهری در حل مشکلات مردم و معطلی چندین‌ساله شهروندان برای تصمیمات شهرداری‌ها قابل قبول نیست و توجیهی ندارد.

وی با انتقاد شدید از بروکراسی فلج کننده وعدم قاطعیت در حل مشکلات مردم افزود: در شهرک زاگرس بروجرد یکهزار و ۴۰۰ خانوار نزدیک به ۳۰ سال معطل یک تصمیم مانده اند.

استاندار لرستان ادامه داد: همچنین در شهرک رزم آوران خرم آباد مردم ۱۵ تا ۲۰ سال منتظر و بلاتکلیف یک تصمیم هستند که این اصلا توجیهی ندارد.

شاهرخی تصریح کرد: تصمیم نگرفتن ناشی از محافظه کاری در مدیریت شهری، کار نابلدی یا هر مانع دیگری خیانت است چراکه باید این موانع را برای جلب رضایت مردم و تعیین تکلیف آنان برداریم.

وی گفت: منابع شهری باید با توجه به تحت پوشش قرار گرفتن تعداد بیشتری از مردم و منفعت عمومی توزیع شود تا مشکلات بیشتری از آن‌ها را حل کند.

استاندار لرستان با اشاره به وظیفه خطیر و مسئولیت سنگین شهرداری‌ها افزود: همچنین در جذب نیرو برای شهرداری‌ها باید انصاف، عدالت و شایسته سالاری مدنظر قرار گیرد تا هیچ فردی به صورت غیرقانونی و سفارشی جذب نشود.

وی گفت : ارائه خدمات شایسته شهری توسط شهرداری را حق مردم است و یافتن منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها لازم و ضروی است.

شاهرخی با انتقاد از دور زدن قانون در برخی موارد بیان کرد: باید به سمت مولدسازی دارایی‌ها حرکت کرد که شهرداری‌ها املاک ارزشمندی دارند و می‌توانند با کمک کمیسیون ماده پنج برای آن‌ها ارزش افزوده ایجاد کرده و در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کنند.

استاندار لرستان با بیان اینکه ضوابط فعلی شهرسازی مورد رضایت نیست و مردم را با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: ضوابط کهنه، غیرقابل اجرا و مزاحم برای مردم باید حذف شود و ضوابط جدید به نفع شهروندان تغییر پیدا کند.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال باید در لرستان جایی که ظرفیت وجود دارد تراکم را بالا ببریم تا ساخت مسکن تسهیل شود چراکه با محدودیت شدید زمین مواجه هستیم.

شاهرخی همچنین با تاکید بر اینکه کار شهرداری و استانداری اداری نبوده و شبانه روزی است افزود: مدیری که جرات امضا کردن و حل مشکل ۲۰ساله مردم را ندارد باید کنار برود تا فردی جسور در چارچوب قانون، کار را انجام دهد.

