خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار مازندران:

رسانه نقاد، مشاور صدیق مدیران است/ مقابله با «باج‌نیوزها» و تمرکز بر حل چالش پسماند و فاضلاب

رسانه نقاد، مشاور صدیق مدیران است/ مقابله با «باج‌نیوزها» و تمرکز بر حل چالش پسماند و فاضلاب
کد خبر : 1672946
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار مازندران ضمن تأکید بر نقش رسانه نقاد در پیشبرد امور، از مقابله با «باج‌نیوزها» و تلاش برای حل چالش‌های کلیدی مانند پسماند و فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی صبح امروز سه‌شنبه در همایش گرامیداشت روز خبرنگار در شهرستان نوشهر، ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه رسانه، بر نقش حیاتی پرسشگری رسانه نقاد در پویایی و بالندگی سیستم تأکید کرد و خبرنگاران را مشاوران صدیق مدیران خواند.

وی با اشاره به اهمیت آزادی بیان در چارچوب قانون، اظهار داشت: آزادی مانند اکسیژن برای اجتماع مهم است، اما اگر به تخریب کشیده شود، از آن نمی‌گذریم.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه جلوی «باج‌نیوزها» گرفته خواهد شد، قاطعانه اعلام کرد: باج نمی‌دهیم و نخواهیم داد و مدیران ما پاک‌دامن، پاک‌سرشت و در مسیر مردم حرکت می‌کنند.

وی افزود: ما با مردم هستیم و برای مردم می‌ایستیم و مسئول معیشت و اقتصاد مردم هستیم؛ زمانی پایدار هستیم که مردم به ما نمره قبولی بدهند.

یونسی با یادآوری حمایت‌های مردمی و رسانه‌ای در «جنگ ۱۲ روزه» به اعتماد دوسویه میان مردم و رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: اگر رسانه‌ها نبودند، جامعه با تنش‌های اجتماعی روبرو می‌شد.

وی در خصوص دولت جدید تأکید کرد: کسی از تخلف دفاع نخواهد کرد؛ آمدیم عملگرایی کنیم و فرق شعار و عمل را می‌دانیم.

استاندار مازندران، «پسماند» را ابرچالش استان دانست و نوید داد که «امسال ۷۰ درصد آن حل خواهد شد.

وی همچنین به مشکل «فاضلاب» اشاره کرد و گفت که این موضوع نیز در حال پیگیری است.

یونسی در خصوص پروژه‌های عمرانی، بیان داشت: پروژه‌ها مخصوص نمایندگان است و باید آن‌ها افتتاح کنند، چون برای گرفتن اعتبار آن تلاش کردند.

در پایان، استاندار مازندران ارادت خود را به دکتر پزشکیان ابراز کرد و وی را «مرد میدان و عمل» خواند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور