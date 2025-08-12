سردفتران بازوی توانمند ادارات ثبت در ترویج سند رسمی هستند

به گزارش ایلنا، محمد نخعی در دیدار با اعضای جدید هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان بر اهمیت اسناد رسمی در حفظ مالکیت‌ها، بر ضرورت "تبیین جایگاه اسناد رسمی" برای ارتقای دانش عمومی مردم تأکید کرد.

نخعی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر "حدنگاری متر به متر اراضی و املاک"، ترویج "سند رسمی" و "ثبت رسمی" را مهم‌ترین فرایند برای تحقق اهداف قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و نقش دفاتر اسناد رسمی در نظم‌بخشی به عقود و تحکیم روابط حقوقی را بسیار حائز اهمیت برشمرد.

وی ادامه داد: ترغیب جامعه به استفاده از اسناد رسمی در نقل و انتقالات و عقود از وظایف اصلی سردفتران است.

در این نشست، رئیس جدید هیأت مدیره کانون سردفتران، ضمن قدردانی از اداره کل ثبت به دلیل برگزاری مطلوب انتخابات و اشاره به مشارکت حداکثری سردفتران و دفتریاران، ابراز امیدواری کرد که با تعامل مثبت و دوسویه، زمینه‌های لازم برای تسریع در پیشبرد برنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود.

عوض نگهداری همچنین سردفتران اسناد رسمی را "بازوی توانمند ادارات ثبت در حوزه اسناد رسمی" دانست و گفت: همکاری مطلوب با ادارات ثبتی استان به انجام بهینه وظایف دفاتر اسناد رسمی کمک خواهد کرد.

در پایان، اعضای جدید هیأت مدیره با ارائه نظرات مشورتی، راهکارهایی برای پیگیری و پیشبرد برنامه‌ها ارائه دادند و بر تعامل هرچه بیشتر برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید شد.

