مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل:
تدوین برنامههای عملیاتی در حوزه میراثفرهنگی استان اردبیل با همفکری صاحبنظران اتفاق میافتد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: تدوین برنامههای عملیاتی و نقشه راه در حوزه سهگانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با همفکری و همراهی صاحبنظران اتفاق میافتد.
به گزارش ایلنا، جلیل جباری در دیدار با اعضای جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل اظهار کرد: تدوین برنامههای عملیاتی و نقشه راه در حوزه سهگانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با همفکری و همراهی صاحبنظران این حوزهها اتفاق میافتد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: ما از هماندیشی با فعالان حوزههای مختلف مانند جامعه اسلامی اصناف و بازاریان استقبال میکنیم و جلسات هماندیشی با فعالان و صاحبنظران حوزههای مختلف به صورت مستمر برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به نیازهای شهر اردبیل در راستای توسعه گردشگری، تاکید کرد: فضاسازی شهری به منظور تبدیل اردبیل به یک شهر توریستی و و ایجاد گذرها و کانونهای فرهنگی در نقاط مختلف شهر از جمله نیازهایی است که ما در اردبیل برای رونق بیشتر صنعت گردشگری نیاز داریم.
جباری ضمن تاکید بر اینکه میراثفرهنگی نقش مهمی در هویتبخشی و انسجام ملی دارد، ادامه داد: بازار تاریخی یکی از مناطق مهم گردشگری در شهر اردبیل است و میتوانیم با ایجاد پایگاه میراثفرهنگی در بازار برای حفاظت و مدیریت این مجموعه تاریخی برنامه بهتری داشته باشیم.