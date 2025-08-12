امتحان سخت سپاهان اصفهان در مقابل حریف قطری

به گزارش ایلنا از اصفهان، تیم فوتبال سپاهان ایران در چارچوب مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا، شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه دوحه به مصاف تیم الدحیل قطر می‌رود. قضاوت این دیدار بر عهده عبدالله جمالی داور بین‌المللی کویتی خواهد بود.

این مسابقه برای زردپوشان اصفهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که پیروزی در آن به معنای صعود به مرحله گروهی این رقابت‌ها خواهد بود. سپاهانی‌ها با انگیزه بالا و با هدف جبران نتایج گذشته برابر حریف قطری وارد میدان می‌شوند.

دو تیم پیش از این دوبار در تاریخ خود مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که هر دو دیدار با برتری الدحیل به پایان رسیده است. با این حال شاگردان محرم نویدکیا امیدوارند با ارائه یک نمایش منسجم، روند گذشته را تغییر دهند و جشن صعود را در دوحه برپا کنند.

سپاهان در این دیدار پنج بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت؛ محمدرضا اخباری، ریکاردو آلوز، مهدی لیموچی، علی‌اصغر اعرابی و محمد عسگری به دلایل مختلف از جمله مصدومیت و مسائل فنی قادر به همراهی تیم نیستند. غیبت این بازیکنان، کار کادر فنی را دشوارتر می‌کند، اما تمرکز و روحیه تیمی سپاهان همچنان بالا است.

انتهای پیام/