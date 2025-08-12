خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پروژه تولید سوخت از پسماند در اصفهان

آغاز پروژه تولید سوخت از پسماند در اصفهان
کد خبر : 1672910
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از آغاز پروژه تولید سوخت «آر.دی.اف» از پسماند در اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، غلامرضا ساکتی با اشاره به آغاز پروژه تولید سوخت مشتق از پسماند (آر. دی. اف) اظهار کرد: پس از دریافت و بررسی اسناد فنی و برگزاری جلسات متعدد، قرارداد این پروژه با موفقیت منعقد شده است.

وی افزود: هم‌اکنون این پروژه در مرحله ابلاغ توسط سازمان سرمایه‌گذاری قرار دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به دستاوردهای مهم این طرح تصریح کرد: اجرای این پروژه منجر به کاهش قابل توجه دفن پسماند، ایجاد ارزش افزوده از مواد زائد، کاهش تولید شیرابه و جلوگیری از آلودگی خاک و محیط زیست خواهد شد.

وی با بیان اینکه سوخت «آر. دی. اف» تولیدی از این خط، جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی در صنایع انرژی‌بر خواهد بود، گفت: این پروژه گامی بلند در راستای تحقق اقتصاد چرخشی و مدیریت پایدار پسماند در شهر اصفهان محسوب می‌شود.

سوخت RDF سوختی است که از مواد زائد جامد تولید می‌شود. این مواد پس از فرآیندهای بازیافت و پردازش، به عنوان یک منبع انرژی قابل استفاده در صنایع مختلف به کار می‌روند. RDF به عنوان یک سوخت جایگزین برای سوخت‌های فسیلی و یک روش مدیریت پسماند پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور