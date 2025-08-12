آغاز پروژه تولید سوخت از پسماند در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، غلامرضا ساکتی با اشاره به آغاز پروژه تولید سوخت مشتق از پسماند (آر. دی. اف) اظهار کرد: پس از دریافت و بررسی اسناد فنی و برگزاری جلسات متعدد، قرارداد این پروژه با موفقیت منعقد شده است.

وی افزود: هم‌اکنون این پروژه در مرحله ابلاغ توسط سازمان سرمایه‌گذاری قرار دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به دستاوردهای مهم این طرح تصریح کرد: اجرای این پروژه منجر به کاهش قابل توجه دفن پسماند، ایجاد ارزش افزوده از مواد زائد، کاهش تولید شیرابه و جلوگیری از آلودگی خاک و محیط زیست خواهد شد.

وی با بیان اینکه سوخت «آر. دی. اف» تولیدی از این خط، جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی در صنایع انرژی‌بر خواهد بود، گفت: این پروژه گامی بلند در راستای تحقق اقتصاد چرخشی و مدیریت پایدار پسماند در شهر اصفهان محسوب می‌شود.

سوخت RDF سوختی است که از مواد زائد جامد تولید می‌شود. این مواد پس از فرآیندهای بازیافت و پردازش، به عنوان یک منبع انرژی قابل استفاده در صنایع مختلف به کار می‌روند. RDF به عنوان یک سوخت جایگزین برای سوخت‌های فسیلی و یک روش مدیریت پسماند پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

