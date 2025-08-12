تورم سفره ساده کارگران و بازنشستگان را خالی کرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه‌های جمعی به مناسبت روز خبرنگار، از اهالی رسانه خواست مشکلات کارگران و بازنشستگان را به گوش مسئولان برسانند.

دراین مراسم که به همت خانه کارگر مازندران و کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی این استان درمحل خانه کارگر قائمشهر برگزار شد. نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران ضمن تمجید از جایگاه رفیع خبرنگاران به عنوان دیده بانان جامعه، تصریح کرد؛ اصحاب قلم با انعکاس واقعیت‌های جامعه و روشنگری درعرصه‌های گوناگون، نقشی بی‌بدیل دراصلاح جامعه و توسعه و پیشرفت کشور دارند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مازندران، خبرنگاران را صدای رسای اقشار مختلف جامعه ازجمله طیف‌های ضعیف کارگران و بازنشستگان توصیف کرد و گفت: رسانه می‌تواند موج آفرین باشد و جامعه را به پیشرفت سوق دهد، رسانه پل ارتباطی مردم و مسئولان است و ما انتظار داریم خبرنگاران صدای مظلومیت اقشار کارگری و بازنشستگان را به گوش آحاد مردم برسانند و درباره اوضاع نابسامان مردم اطلاع‌رسانی کنند.

وی ضمن تشریح فعالیت‌های خانه کارگر استان درخصوص پیگیری مشکلات معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و تلاش برای ارتقای سطح دانش کارگران و بازنشستگان و فرزندان آنان با برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، گفت: تورم فشارمضاعفی به کارگران و بازنشستگان شریف و نجیب آورده و سفره‌های ساده آنان را هر روز بیش از گذشته خالی می‌کند و متاسفانه تصمیمات بعضاً غیر منطقی دولت و مجلس این وضعیت را تشدید می‌کند.

دریابیگی درعین حال از مسئولیت سنگین خبرنگاران سخن گفت و ضمن اظهار تاسف از اوضاع نابسامان معیشتی آنان گفت: نبود امنیت شغلی درد مشترک کارگران و خبرنگاران است که امیدواریم این موضوع به تدریج حل وفصل گردد.

نائب رئیس کانون‌عالی بازنشستگان کشور ازدولت و مجلس به ویژه سران سه قوه خواست، درجهت حمایت از سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی جاری دولت به سازمان و پرداخت معوقات بازنشستگان اهتمام نموده و گفت: امیدواریم با همراهی مسئولان، بحث واگذاری بانک رفاه کارگران منتفی شود.

انتهای پیام/