خبرگزاری کار ایران
ادای احترام نماینده کارگران استان مازندران به مرحوم فرامرز درخشنده

ادای احترام نماینده کارگران استان مازندران به مرحوم فرامرز درخشنده
همزمان با روز خبرنگار، دبیراجرایی خانه کارگر با حضور بر مزار مرحوم فرامرز درخشنده، روزنامه نگار پیشکسوت، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

به گزارش ایلنا،  نصرالله دریابیگی به همراه تنی چند از اعضای هیات اجرایی خانه کارگر قائمشهر، به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با حضور بر مزار زنده یاد «فرامرز درخشنده» روزنامه نگار پیشکسوت و سرپرست روزنامه کار و کارگر و خبرگزاری کار ایران، با نثار تاج گل و فاتحه خوانی، ضمن تجلیل از خدمات وی،  یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

 

