با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفهای برگزار شد؛
نشست هماندیشی آموزشگاههای فنی و حرفهای البرز در راستای حل چالش تعرفهها
نشست هماندیشی آموزشگاههای فنی و حرفهای البرز در راستای تعامل صنف و مسئولان برای حل چالش تعرفههای آموزش بخش غیر دولتی، برگزار شد.
به گزارش ایلنا از البرز، نشست هماندیشی مدیران آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد استان البرز با هدف بررسی و ارائه راهکار درخصوص تعرفههای آموزشی بخش غیردولتی، امروز در سالن جلسات ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی و حرفهای البرز، معاونان، رؤسای انجمنهای صنفی و نمایندگان آموزشگاهها برگزار شد، مهمترین دغدغههای صنف شامل «عدم تطابق تعرفهها با توان مالی کارآموزان»، «افزایش هزینهها بهدلیل استانداردهای آموزشی بلندمدت»، «مشکلات دهکبندی خانوارها» و «تأثیر شرایط اقتصادی بر حذف آموزش از سبد خانوار» مطرح شد.
مدیران آموزشگاهها با تأکید بر سهم بیش از ۶۰ درصدی این مراکز در مهارتآموزی کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای بازنگری در شیوه تعرفهگذاری و دریافت نظر صنف پیش از ابلاغ تعرفهها را ارائه کردند.
بهزاد غفاری در این نشست با اشاره به ضرورت دسترسی عادلانه به آموزش مهارتی گفت: «یکی از اهداف اصلی مصوبه دریافت تعرفه از دهکهای پردرآمد، تأمین منابع مالی برای حمایت از آموزشهای مهارتی، بهروزرسانی تجهیزات و ارتقای کیفیت دورههاست؛ این اقدام به ویژه برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی اهمیت دارد.»
در پایان، دو طرف بر تدوین سازوکار دائمی ارتباط میان صنف و دستگاههای اجرایی و تداوم پیگیری برای رفع مشکلات آموزشگاههای آزاد توافق کردند.