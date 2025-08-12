وقوع رطوبت بالای ۸۰ درصدر در برخی شهرهای خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت میزان رطوبت در آبادان ۹۱، ماهشهر ۸۲ و هندیجان به ۸۱ درصد رسید.

محمد سبزه زاری با اشاره به این میزان ثبت شده در شادگان (۷۹) ایستگاه کشاورزی اهواز (۷۸)، اظهار کرد: در این مدت میزان رطوبت در ایستگاه فرودگاه اهواز و امیدیه به ۶۰ درصد رسید.

وی ادامه داد: پدیده شرجی و افزایش رطوبت که به علت جنوبی شدن جریانات هوا است تا امروز در استان فعال خواهد بود.

