وقوع رطوبت بالای ۸۰ درصدر در برخی شهرهای خوزستان
با افزایش جریان جنوبی هوا، رطوبت بالای ۸۰ درصدی برخی از مناطق خوزستان را فرا گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت میزان رطوبت در آبادان ۹۱، ماهشهر ۸۲ و هندیجان به ۸۱ درصد رسید.
محمد سبزه زاری با اشاره به این میزان ثبت شده در شادگان (۷۹) ایستگاه کشاورزی اهواز (۷۸)، اظهار کرد: در این مدت میزان رطوبت در ایستگاه فرودگاه اهواز و امیدیه به ۶۰ درصد رسید.
وی ادامه داد: پدیده شرجی و افزایش رطوبت که به علت جنوبی شدن جریانات هوا است تا امروز در استان فعال خواهد بود.