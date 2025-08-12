خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:

پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت نوسازی به مالکان واحدهای بافت فرسوده پرداخت می شود

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت نوسازی به مالکان واحدهای بافت فرسوده پرداخت می شود که یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال آن با نرخ سود صفر درصد است.

به گزارش ایلنا، عنایت‌اله میرزایی امروز سه شنبه در نشست با شهرداران استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، بر لزوم فعال‌سازی ستادهای بازآفرینی در سطوح استانی و شهرستانی تاکید کرد و گفت: همه وظایف بر عهده شهرداری یا راه و شهرسازی نیست بلکه شرکت بازآفرینی، شهرداری و دستگاه‌های خدمات رسان نیز باید سهم خود را ایفا کنند. 

وی ادامه داد: این هماهنگی باید توسط ستادهای بازآفرینی شکل بگیرد که متاسفانه در استان و شهرستان‌ها غیر فعال هستند و همین امر باعث‌عدم اجرای مطلوب برنامه‌های اقدام مشترک شده است. 

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به ضعف در ثبت پروانه‌های بازآفرینی شهری استان گفت: ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار این بخش معطل مانده است که شهرداری‌ها باید هرچه سریعتر برای جذب آن اقدام نمایند. 

میرزایی اظهار داشت: این ارقام به سختی جذب می‌شود و لازمه هزینه شدن آن، اقدام شهرداری هاست اما بستر برای انجام این مهم آماده نیست. 

وی با انتقاد از عملکرد استان در ثبت اطلاعات نوسازی گفت: یکی از مهمترین موضوعات، آمار پروانه‌هایی است که در بافت فرسوده صادر می‌شود چراکه عمدتا اعتبارات و کمک‌های واریزی بر مبنای آمار ثبتی در سامانه بافت فرسوده انجام می‌شود. 

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان افزود: بر اساس برآیند جلسات شرکت بازآفرینی شهری، لرستان آخرین استان کشور در ثبت این پروانه‌ها بود و همین موضوع باعث می‌شود اعتبارات بازآفرینی روز به روز کاهش پیدا کند. 

وی اضافه کرد: برای پارک سرچشمه خرم آباد ۲۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و شهرداری به تازگی نقشه‌ها را برای انجام فرآیند پیمان و مناقصه در اختیار قرار داده است بنابراین هم افزایی موجب جذب اعتبارات بیشتر می‌شود. 

میرزایی همچنین به ظرفیت قیر رایگان اشاره کرد و افزود: امسال ۹ هزار و ۲۵۰ تن اعتبار قیر معادل ۲ هزار میلیارد ریال در حوزه بازآفرینی به استان اختصاص یافت اما جذب آن نسبت به سهمیه قیر وزارت کشور، متفاوت و سخت‌تر است.

