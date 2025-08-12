استفاده از آب آشامیدنی برای مصارف کشاورزی ممنوع است

محمد حسن حسنی با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: استان گلستان با خشکسالی بی‌سابقه روبه‌رو است و تأمین آب آشامیدنی اولویت اصلی شرکت آب و فاضلاب است. پویش مردمی آب را دریابیم هر خانواده گلستانی با صرفه‌جویی حداقل ۵۰ لیتر آب در شبانه روز می‌تواند به حل بحران کم‌آبی کمک کند.

حسنی از همکاری دستگاه‌های قضایی در برخورد با متخلفان تقدیر کرد و خواستار همراهی مردم در پویش صرفه‌جویی شد تا از تشدید بحران در ماه‌های پیش‌رو جلوگیری شود.

وی افزود: سامانه ۱۲۲ به عنوان مرکز تماس تخصصی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، با هدف بهبود ارتباط با مشترکان و رسیدگی سریع به مشکلات فعالیت میکند. شهروندان می‌توانند برای گزارش مشکلاتی مانند قطعی آب، نشت خطوط، کیفیت آب و سایر درخواست‌ها، از طریق این شماره با ما در ارتباط باشند.

حسنی در پایان افزود: این سامانه به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای هفته فعال است و تیم پشتیبانی ما به تمامی تماس‌ها رسیدگی می‌کند. همچنین، پیگیری درخواست‌ها از طریق این سامانه امکان‌پذیر است تا اطمینان حاصل شود که مشکلات مشترکان به‌طور کامل حل شده‌اند.

