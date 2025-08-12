در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
دورههای آموزش انرژیهای تجدیدپذیر و کاربرد آنها در گلستان برگزار میشود
دبیر انجمن صنفی شرکتهای مهندسی برق گلستان گفت: دورههای آموزش انرژیهای تجدیدپذیر و کاربرد آنها در گلستان برگزار میشود و مهارت آموزی زمینه ساز اشتغال پایدار است. برگزاری دورههای آموزشی برق زمینهساز توسعه فرصتهای شغلی است.
سید محمود حمیدی با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: انجمن صنفی شرکتهای مهندسی برق گلستان دورههای آموزشی انرژیهای تجدیدپذیر، برگزار میکند و سرفصلهای آموزشی آن شامل طراحی و نصب سیستمهای خورشیدی خانگی تا مدیریت نیروگاههای مقیاس بزرگ و کوچک است.
وی ادامه داد: برگزاری دورههای آموزشی برق زمینهساز توسعه فرصتهای شغلی است و ما تفاهم نامهای با سازمان فنی وحرفهای منعقد کردیم و افراد بعد از قبولی گواهینامههای معتبر بینالمللی اعطا خواهیم کرد.
وی بیان کرد: درحال حاضر انجمن صنفی استان بیش از بیش از ۲۰۰ شرکت دارد و بیش از ۵ هزار نفر در این شرکتها مشغول به کار هستند. مهمترین دانش و تخصص مورد نیاز برای افراد شاغل در شبکه برق، موضوع ایمنی است و ما این موضوع را همیشه به تمام شرکتها تاکید میکنیم.
وی تصریح کرد: رعایت مسائل و موارد ایمنی، همواره میبایست در سرلوحه کار نیروهای اجرایی قرار داشته باشد و تامین این لوازم جزو الزمات قانونی کارفرمایان است و سیمبانان با تجهیزات کامل و ایمنی مشغول به کار شوند.
وی خاطرنشان کرد: پیمانکاران برق گلستان از شرکتهای مختلف گاز، آب، برق و … طلب دارند و از دولت و مسئولان استان میخواهیم که به مشکل پیمانکاران برق گلستان رسیدگی کنند. حمایت از پیمانکاران در حد شعار نباشد و در عمل اجرا شود و پروژهها داخل استان توسط پیمانکاران بومی انجام شود.