سید محمود حمیدی با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی برق گلستان دوره‌های آموزشی انرژی‌های تجدیدپذیر، برگزار می‌کند و سرفصل‌های آموزشی آن شامل طراحی و نصب سیستم‌های خورشیدی خانگی تا مدیریت نیروگاه‌های مقیاس بزرگ و کوچک است.

وی ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی برق زمینه‌ساز توسعه فرصت‌های شغلی است و ما تفاهم نامه‌ای با سازمان فنی وحرفه‌ای منعقد کردیم و افراد بعد از قبولی گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی اعطا خواهیم کرد.

وی بیان کرد: درحال حاضر انجمن صنفی استان بیش از بیش از ۲۰۰ شرکت دارد و بیش از ۵ هزار نفر در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند. مهم‌ترین دانش و تخصص مورد نیاز برای افراد شاغل در شبکه برق، موضوع ایمنی است و ما این موضوع را همیشه به تمام شرکت‌ها تاکید می‌کنیم.

وی تصریح کرد: رعایت مسائل و موارد ایمنی، همواره می‌بایست در سرلوحه کار نیروهای اجرایی قرار داشته باشد و تامین این لوازم جزو الزمات قانونی کارفرمایان است و سیمبانان با تجهیزات کامل و ایمنی مشغول به کار شوند.

وی خاطرنشان کرد: پیمانکاران برق گلستان از شرکت‌های مختلف گاز، آب، برق و … طلب دارند و از دولت و مسئولان استان می‌خواهیم که به مشکل پیمانکاران برق گلستان رسیدگی کنند. حمایت از پیمانکاران در حد شعار نباشد و در عمل اجرا شود و پروژه‌ها داخل استان توسط پیمانکاران بومی انجام شود.

انتهای پیام/