نماینده شیرازو زرقان در مجلس:

طرح های مسکن ملی نیازمند زیرساخت های فرهنگی، آموزشی و ورزشی است

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولین متولی همزمان با اجرای طرح های مسکن ملی موضوع پیوست های فرهنگی، آموزشی و ورزشی آن را هم پیگیری کنند.

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن ملی در شهر صدرا با اشاره به اینکه این بازدید پیرو مطالبات مردمی در خصوص تعیین تکلیف یا تکمیل واحد‌های مسکن ملی انجام می شود افزود: مهمترین دغدغه اقشار آسیب پذیر و محروم تهیه مسکن و سرپناه است چرا که هزینه های تامین اجاره با توجه به افزایش سالیانه مهم ترین سهم در سبد خانوار این اقشار دارد از عهده این اقشار خارج است.

وی تاکید کرد: مجموعه نظام و دستگاه های متولی در این باره در تلاشند و بی تفاوت نیستند اما نیازمند عزم و همت جهادی برای کاستن بخشی از مشکلات تامین مسکن هستیم.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی برخی از متقاضیان ثبت نام شده با توجه به مشکلات اقتصادی تامین آورده اولیه است که لازم است تمهیداتی در این باره اندیشیده شود.

حسینی افزود: همزمان با تکمیل پروژه ها، با توجه به تراکم جمعیتی بالا در این اماکن مسکونی، تامین پیوست های فرهنگی، آموزشی و ورزشی نیز باید برنامه ریزی و پیگیری شود.

دبیر مجمع نمایندگان استان فارس همچنین به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و یادآور شد: یکی از موارد این قانون اختصاص زمین به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر بوده است و اقداماتی هم انجام شده اما تعداد زمین های تخصیص یافته در مدت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون بسیار کمتر از واجدین شرایط است و ما وظیفه داریم پیگیر اجرای این قانون باشیم تا مردم بتوانند از این مشوق در زمان خود استفاده کنند.

