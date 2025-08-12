فرماندار شیراز مطرح کرد:
هم افزایی دولت و بخش خصوصی؛ راهکار رفع موانع تولید و ارتقای اشتغال در فارس
منطقه ویژه اقتصادی شیراز مستعد سرمایه گذاری است
فرماندار شهرستان شیراز در نشستی با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز، راهکارهای تقویت همکاریهای دوجانبه و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در این منطقه را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی شیراز، این دیدار با هدف توسعه زیرساختهای صنعتی، لجستیکی، سلامت و دانشگاهی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و سایت های زیر مجموعه و بهرهمندی از ظرفیتهای شهرستان شیراز برای رونق اقتصادی برگزار شد.
فرماندار شیراز نیز در این دیدار بر لزوم بازنگری در رویکردهای سنتی و پذیرش پدیدههای نوین برای توسعه کشور، استان فارس و شهر شیراز تأکید کرد.
سید علاءالدین کراماتی در راستای تحقق آرمانهای دولت چهاردهم، بر ضرورت وفاق و همافزایی برای توسعه پایدار اقتصادی شیراز و استان تأکید کرد.
فرماندار شهرستان شیراز با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی شیراز با برخورداری از زیرساختهای مناسب و معافیتهای مالیاتی و گمرکی، بستر منحصربهفردی برای جذب سرمایهگذاری و رونق تولید فراهم کرده است، افزود: این منطقه میتواند بهعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی جنوب کشور عمل کند.
کراماتی با اشاره به اهمیت پروژههای در حال اجرا مانند منطقه ویژه شهر سلامت، شهرک صنعتی غیر دولتی پارس، دهکده لجستیک و ….. افزود: این طرحها نهتنها به ایجاد اشتغال پایدار کمک میکنند، بلکه شیراز را به قطب سلامت و ترانزیت منطقهای تبدیل خواهند کرد.
وی با اشاره به سوءمدیریت منابع از سال های گذشته تاکنون گفت: سواحل ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتری خلیجفارس و اقیانوس هند، که حسرت دنیا را برانگیخته، برای سرمایهگذاری و گردشگری استفاده نمیشود. اما صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی در مناطقی که با کمبود آب مواجه اند توسعه یافتهاست که این اقدامات با هیچ عقل سلیم سازگار نیست.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در موضوع گردشگری نتوانستیم موفق عمل کنیم، گفت: گردشگری میتواند درآمدی پاک و بدون آلودگی ایجاد کند، اما در این زمینه موفق نبودهایم.
فرماندار شیراز با اشاره به بحران آب افزود: سطح آبهای زیرزمینی در شیراز از سه متر در سال های گذشته هم اکنون به ۳۰۰ متر و از پنج متر به ۵۰۰ متر رسیده است اما اقدام مؤثری مانند احداث گوراب در این شهر انجام نشده است.
وی طرحهای فراغت و باغشهرها را به دلیل کمبود آب و هزینههای بالای نگهداری مخازن، ناکارآمد دانست و گفت: این باغها مشکلاتی ایجاد کرده اند، در حالی که مردم تشنهاند.
کراماتی با تأکید بر اقتصاد به عنوان یک ضرورت، گفت: اقتصاد زیربنا نیست، اما ضرورت است. کشورهای اروپایی با انقلابهای علمی، صنعتی و روشنگری پلهپله پیشرفت کردند، اما آثار دانشمندانی مانند ابنسینا و فارابی در زندگی مردم ما عینی نبود. در مقابل، ابن خلدون با تجربه عملی، مقدمهای کاربردی نوشت.
کراماتی گفت: اگر مردم ببینند ما برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلاش میکنیم، اعتمادشان جلب میشود. ما خوشحالیم که در خدمت مردم هستیم و امیدواریم با همت جمعی، آیندهای روشن برای ایران رقم بزنیم.
فرماندار شیراز در پایان بر حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی از پروژههای توسعهگرا تأکید کرد و خواستار تعامل بیشتر میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و اشتغالزایی شد.
شرایط مساعد سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
در ادامه این نشست، سعید مصفا با اشاره به پتانسیلهای منحصربهفرد منطقه ویژه اقتصادی شیراز، از جمله معافیتهای مالیاتی و گمرکی، نزدیکی به فرودگاه بینالمللی و وجود سه سایت صنعتی، سلامت و دانشگاهی، بر لزوم همافزایی با نهادهای محلی برای تسریع در اجرای پروژههای توسعهای تأکید کرد.
وی همچنین به پروژههای کلیدی مانند منطقه ویژه شهر سلامت شیراز با مساحت ۱۰۰۰ هکتار و دهکده لجستیک شیراز اشاره کرد که میتوانند نقش مهمی در تحول اقتصادی منطقه ایفا کنند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۱، تعداد شرکتهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی شیراز ۱۷۶ واحد بود که این تعداد اکنون به ۲۳۲ واحد رسیده است.
وی با بیان اینکه رشد چشمگیر واحدهای تولیدی نشاندهنده شرایط مساعد برای سرمایهگذاری در این منطقه است، افزود: در حال حاضر بیش از ۵ هزار نفر در واحدهای منطقه ویژه اقتصادی شیرازمشغول به کار هستند که این امر بیانگر وضع مطلوب اشتغالزایی است.
مصفا ادامه داد: برخلاف قطعی برق هفتگی در بسیاری از مناطق و نقاط صنعتی توانستیم زیرساختهای برقی منطقه تقویت کنیم و با اقداماتی مانند احداث پست ۲۳۰ کیلو ولت و اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی، مشکل قطعی برق در آینده ای نه چندان دور به طور کامل در منطقه ویژه اقتصادی شیراز برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهرک صنعتی غیر دولتی پارس در کنار منطقه ویژه اقتصادی شیراز، گفت: این شهرک در مساحت ۳۳۱ هکتار و در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی شیراز احداث شده است و با توجه به اشباع شدن اراضی صنعتی در شیراز، نقش مهمی در جذب سرمایهگذاران و رونق اقتصاد و سرمایه گذاری خواهد داشت.
به گفته مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز شهرک صنعتی غیر دولتی پارس باعث جلوگیری از پراکندگی سرمایهگذاری و تمرکز بر توسعه منطقه ویژه اقتصادی و سایت های زیر مجموعه می شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز همچنین از راهاندازی دهکده لجستیک با مساحت ۲۵۱ هکتار خبر داد و افزود: این دهکده در نزدیکی خط راهآهن و ایستگاه بارانداز قرار دارد.
وی تصریح کرد: ایجاد بندر خشک جهت مبادله و دپوی کالا و امکان انجام امور گمرکی و ترانزیت از مهم ترین اهداف راه اندازی دهکده لجستیک به شمار می. ود.
مصفا با اشاره به اینکه مجتمع بینراهی ۷ و نیم هکتار در ورودی منطقه ویژه اقتصادی شیراز شامل پمپ بنزین، گازوئیل، درمانگاه و آتشنشانی در حال احداث است که راه اندازی این پروژه سبب تسهیل در امور حمل و نقل و رانندگان می شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز به سایت هزار هکتاری منطقه ویژه شهر سلامت و گردشگری به عنوان یکی از زیر مجموعه های این منطقه اشاره کرد و گفت: اگرچه این پروژه از سال ۹۸ با مشکلات اجرایی مواجه بود، اما از سال ۱۴۰۲ با همکاری دستگاههای مسئول احیا شد و هماکنون در حال واگذاری به سرمایهگذاران است.
به گفته مصفا راه اندازی منطقه ویژه شهر سلامت میتواند باعث انتقال مراکز پزشکی و مطب ها مستقر در مرکز شیراز به این منطقه شود که این مهم چالش و معضل ترافیک شهر شیراز را کاهش می دهد و در نهایت منطقه ویژه سلامت را به قطب پزشکی منطقه تبدیل می کند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در ادامه از سایت سوم منطقه ویژه با مساحت ۲۲۲ هکتار در فاز سوم صدرا با عنوان شهر دانشگاهی خبر داد که این سایت به پردیس دانشگاهی اختصاص یافته و با هدف ایجاد فضای تحقیقاتی و آموزشی در حال تملک و آمادهسازی است.
وی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی شیراز با دارا بودن ۶۰ درصد سهام منطقه ویژه لارستان به عنوان سازمان مسئول این منطقه ویژه مشخص شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز تأکید کرد: این منطقه با زیرساختهای مناسب و حمایتهای ملی، آماده جذب سرمایهگذاران و توسعه اقتصادی استان است و از همه مسئولین دعوت میشود تا از نزدیک با ظرفیتهای آن آشنا شوند.