آغاز عملیات اجرایی ایجاد زیرساخت گردشگری در ساحل گروک سیریک

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی ایجاد کمپ گردشگری در ساحل زیبای گروک شهرستان سیریک خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  عباس رئیسی روز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: ایجاد کمپ گردشگری ساحل گروک با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، با هدف ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی اجرا می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این پروژه شامل احداث محوطه سازی، مسیرهای دسترسی مناسب و سکوهای نشیمن خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به موقعیت منحصربه‌فرد گروک گفت: ساحل گروک یکی از بکرترین سواحل مکران با چشم‌انداز زیبا است که ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارد و اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در معرفی بیشتر منطقه، رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوامع محلی ایفا کند.

او خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، امکانات ساحلی و رفاهی منطقه ارتقا یافته و گروک به یکی از مقاصد اصلی سفر در هرمزگان و سواحل مکران تبدیل خواهد شد.

