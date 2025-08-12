خبرگزاری کار ایران
صدور دستور قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در پارکینگ‌های بندرعباس

دادستان مرکز استان هرمزگان در بازدید از سه پارکینگِ شهر بندرعباس برای تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف و یا ضبط شده، دستورات ویژه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در بازدید از سه پارکینگِ آریا، دریا و نوینِ شهر بندرعباس برای تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف و یا ضبط شده موجود در این پارکینگ ها، دستورات ویژه ای صادر کرد.

دادستان مرکز استان هرمزگان در جریان این بازدیدها به منظور تسریع در تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و حفظ حقوق عامه، دستورات ویژه‌ای نیز برای فروش این نوع از خودروها و موتورسیکلت‌های موجود در محوطه پارکینگ ها را صادر کرد.

وی در بازدید از پارکینگ دریا با توجه به ماندگاری طولانی مدت تعدادی از خودروها و موتورسیکلت‌ها در این پارکینگ دستور تعیین وضعیت این وسایل نقلیه را صادر کرد تا فرآیند فروش آن‌ها تسهیل شود.

همچنین عارف اکبری در بازدید از پارکینگِ نوین با هدف ساماندهی وضعیت نگهداری وسایل نقلیه و جلوگیری از انباشت طولانی‌مدت آن‌ها، دستور فروش تعداد ۵۰ دستگاه خودرو و ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت را صادر کرد.

وی همچنین تأکید کرد: فروش وسایل نقلیه مذکور باید با رعایت ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بدون انجام تشریفات مزایده صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه بازدیدهای سرزده مسئولان قضایی تا ساماندهی کامل تمامی پارکینگ‌های سطح استان ادامه خواهد یافت از مسئولان مربوطه خواست ضمن تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود، گزارش اقدامات صورت گرفته را نیز فوراً به دادستانی ارائه کنند.

