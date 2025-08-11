رئیس سازمان صمت استان:
هرمزگان در چهار ماه نخست امسال صدرنشین سرمایهگذاری صنعتی کشور شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، در نشست خبری روز خبرنگار با اعلام ارتقای رتبه سرمایهگذاری صنعتی استان از جایگاه دوم به اول کشور، از صدور بیش از ۷۲۴ مجوز صنعتی جدید به ارزش ۷۸ همت و ایجاد بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی خبر داد و عملکرد یکساله این سازمان را در حوزههای صنعت، معدن و بازرسی تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، خلیل قاسمی در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تبریک به فعالان رسانهای بهویژه همکاران صداوسیمای مرکز خلیج فارس و رسانههای محلی، از نقش آنان در بازتاب فعالیتهای این سازمان قدردانی کرد.
او با مرور عملکرد یکساله سازمان از ۱۷ مرداد سال گذشته تاکنون گفت که در این بازه بیش از ۷۲۴ مجوز صنعتی جدید در هرمزگان صادر شده که مجموع ارزش آنها به ۷۸ همت میرسد و پیشبینی میشود بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی به همراه داشته باشد.
قاسمی افزود: سال گذشته هرمزگان جایگاه دوم سرمایهگذاری کشور را داشت، اما امسال و در چهار ماه نخست، به رتبه اول ارتقا یافت. همچنین در حوزه معدن، مزایدهها و صدور مجوزها نسبت به سال قبل بیش از ۱۳۰ درصد رشد کرده است.
در همین دوره، ۸۷ واحد صنعتی تازه با سرمایهگذاری بیش از ۱۳ همت به ظرفیت تولید استان افزوده شد که ۵۱۰۰ شغل مستقیم ایجاد کرد. بازگشت ۲۶ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید با ۶ همت سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت ۳۱ واحد صنعتی دیگر نیز منجر به ایجاد نزدیک به ۳ هزار فرصت شغلی جدید شد.
به گفته رئیس سازمان، ۱۳۹ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با ۳۱۸ مصوبه برگزار شده که تاکنون ۷۰ درصد آنها عملیاتی شده است. در بخش معدن نیز صدور ۳۶ پروانه بهرهبرداری، ایجاد ۵۳۷ شغل مستقیم و سرمایهگذاری ۴۲۲۱ میلیارد تومانی ثبت شده است.
بیش از نیمی از مساحت استان تحت مطالعات اکتشافی قرار گرفته و ۳۸ پروانه اکتشاف صادر شده است. همچنین ۱۰ معدن غیرفعال با ۸۰۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری احیا شدند و اکنون ۷ معدن بزرگ فعال در استان قادر به تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع هستند.
قاسمی با اشاره به اقدامات نظارتی بیان کرد که طی این مدت ۲۷ هزار و ۶۷۹ بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۷۸۸۶ پرونده به ارزش بیش از ۹۴ میلیارد تومان و شناسایی ۸۸۶۴ تخلف شد که همگی با برخورد قانونی مواجه شدند.