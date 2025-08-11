فضای مجازی و جرایم سایبری چالش بزرگ هرمزگان در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان، در نشست خبری با خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی جامع از عملکرد نیروهای انتظامی در حوزه‌های مختلف امنیتی و اجتماعی، بر چالش‌های موجود در استان تاکید کرد و راهکارهای مقابله با آنها را تشریح نمود.

وی با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با جرایم سازمان‌یافته گفت: در سال جاری بیش از ۳۰ نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های جاسوسی و جرایم سازمان‌یافته دستگیر شده‌اند که نشان‌دهنده تلاش مستمر و دقیق نیروهای امنیتی ماست.

جاویدان افزود: مقابله با این جرایم نیازمند همکاری گسترده و زمان‌بندی مشخص برای بررسی و رصد دقیق است.

وی تصریح کرد: مهاجرت‌های غیرقانونی و ازدواج‌های غیررسمی منجر به بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای شده است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اطلاع‌رسانی و همکاری نهادهای فرهنگی و امنیتی است.

سردار جاویدان تأکید کرد: بدون ساماندهی این مسئله، ممکن است زمینه‌های ناامنی و بی‌ثباتی اجتماعی تشدید شود.

از دیگر موضوعات مطرح شده، رشد چشمگیر جرایم فضای مجازی بود که به گفته فرمانده نیروی انتظامی، «با تشکیل بیش از هزار پرونده قضایی، یکی از چالش‌های مهم امروز ما به شمار می‌رود.»

وی بر لزوم آموزش عمومی، تقویت زیرساخت‌های فناوری و همکاری مردم در پیشگیری و اطلاع‌رسانی تاکید کرد.

در پایان، سردار جاویدان با اشاره به حوادث رانندگی و سوانح جاده‌ای در استان یادآور شد: متاسفانه به دلیل ضعف در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کمبود نظارت، تعداد قابل توجهی حادثه رخ داده که باید با اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی آن را کاهش دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از رسانه‌ها و مردم خواست تا در جهت ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی همکاری کنند و گفت: بدون مشارکت مردم، نیروی انتظامی نمی‌تواند موفق عمل کند و همه باید در کنار هم، برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر تلاش کنیم.

