به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: این تصمیم با توجه به تداوم روند فعلی مصرف انرژی به ویژه برق و بر اساس تصمیم مشترک کارگروه مدیریت مصرف انرژی و کارگروه شرایط اضطرار استان، به منظور حمایت و جلوگیری از تعطیلی بخش‌های کشاورزی، تولیدی و صنعتی و قطع برق خانگی، با موافقت استاندار اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی مراجع ذی‌ربط، تمامی ادارات، مؤسسات دولتی و خصوصی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان مرکزی، با استفاده از ظرفیت بخشنامه دورکاری روز چهارشنبه 22 مرداد ماه سال جاری تعطیل هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: این تعطیلی به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان بخش‌های درمانی و خدماتی اعم از واحد فوریت‌های 137 و عمرانی شهرداری‌ها، بخش‌های امداد شرکت‌های توزیع برق، گاز، آب و ارتباطات سیار و مراکزی که دارای نوبت کاری و کشیک هستند، اجرایی شده است.

میرزایی به فعالیت شبکه بانکی در روز چهارشنبه 22 مرداد ماه سال جاری اشاره داشته و تصریح کرد: در صورت نیاز شبکه بانکی به فعالیت بانک‌ها، فقط تا سقف 5 درصد از کل شعب هر بانک منوط به رعایت حداکثری صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق و آب، امکان حضور و فعالیت را خواهند داشت.

وی همچنین به فعالیت واحدهای دارای مجوز خاص در تاریخ مذکور اشاره کرده و بیان داشت: واحدهای دارای مجوز خاص از جمله مدیریت امور حراست، ادارات حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات، مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (در شبکه بانکی) از اجرای این بند مستثنی هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی همچنین به فعالیت دیگر واحدهای اقتصادی در استان با توجه به تعطیلی 22 مرداد ماه اشاره داشته و تأکید کرد: فعالیت تمامی تالارهای بورس و کارگزاری‌های مربوطه، تمامی بیمه‌ها و نمایندگی‌های مربوطه در روز چهارشنبه 22 مرداد ماه ممنوع است.

میرزایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تعدیل مجتمع‌های تجاری اشاره کرده و ابراز داشت: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز باید با هماهنگی اصناف، برنامه تعدیل مجتمع‌های تجاری بزرگ را تا نیمه شهریور ماه سال جاری اجرا کنند.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی ضمن به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساعات کار اداری، نسبت به خاموشی سامانه‌های روشنایی و رایانه‌ها در پایان وقت اداری و همچنین سامانه‌های برودتی یک ساعت پیش از پایان وقت اداری، اقدام و نظارت مؤثر را به کار گیرند.

